Mazda начала продавать детали тормозной системы российского производства

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda начал продавать в стране детали тормозной системы, произведенные в РФ под собственным брендом MZD, для одноименных автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

"Компания ООО "Мазда Мотор Рус" продолжает развивать локальный бренд MZD, который специализируется на производстве и поставке запасных частей и расходных материалов, предназначенных для обслуживания современных автомобилей Mazda. В настоящее время ассортимент продуктовой линейки MZD пополнился деталями тормозной системы, включая тормозные диски и передние колодки", - говорится в сообщении.

"Тормозные колодки MZD изготовлены в России по заказу ООО "Мазда Мотор Рус", отвечают строгим требованиям завода-изготовителя и прошли тщательную проверку", - подчеркивает компания.

Отмечается, что тормозные колодки бренда MZD предназначены для автомобилей Mazda CX-5 первого и второго поколений, а тормозные диски можно установить также на Mazda 6. При этом в течение года планируется начать продажи передних тормозных дисков для кроссовера Mazda CХ-50.

Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО " Мазда Мотор Рус " принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн". В ноябре прошлого года компания начала официальные онлайн-продажи своих машин в России в партнерстве с платформой "ВТБ-Авто".