Mazda начала продавать детали тормозной системы российского производства

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda начал продавать в стране детали тормозной системы, произведенные в РФ под собственным брендом MZD, для одноименных автомобилей, сообщила пресс-служба компании.
"Компания ООО "Мазда Мотор Рус" продолжает развивать локальный бренд MZD, который специализируется на производстве и поставке запасных частей и расходных материалов, предназначенных для обслуживания современных автомобилей Mazda. В настоящее время ассортимент продуктовой линейки MZD пополнился деталями тормозной системы, включая тормозные диски и передние колодки", - говорится в сообщении.
"Тормозные колодки MZD изготовлены в России по заказу ООО "Мазда Мотор Рус", отвечают строгим требованиям завода-изготовителя и прошли тщательную проверку", - подчеркивает компания.
Отмечается, что тормозные колодки бренда MZD предназначены для автомобилей Mazda CX-5 первого и второго поколений, а тормозные диски можно установить также на Mazda 6. При этом в течение года планируется начать продажи передних тормозных дисков для кроссовера Mazda CХ-50.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн". В ноябре прошлого года компания начала официальные онлайн-продажи своих машин в России в партнерстве с платформой "ВТБ-Авто".
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября 2025 года в пресс-службе "Соллерса" РИА Новости сообщили, что Mazda не реализовала данный опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
