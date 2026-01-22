Рейтинг@Mail.ru
16:55 22.01.2026
Mazda начала продавать детали тормозной системы российского производства
Mazda начала продавать детали тормозной системы российского производства
технологии, россия, владивосток, мазда мотор рус, соллерс, экономика
Технологии, Россия, Владивосток, Мазда Мотор Рус, Соллерс, Экономика
Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский филиал японского автомобильного концерна Mazda начал продавать в стране детали тормозной системы, произведенные в РФ под собственным брендом MZD, для одноименных автомобилей, сообщила пресс-служба компании.
"Компания ООО "Мазда Мотор Рус" продолжает развивать локальный бренд MZD, который специализируется на производстве и поставке запасных частей и расходных материалов, предназначенных для обслуживания современных автомобилей Mazda. В настоящее время ассортимент продуктовой линейки MZD пополнился деталями тормозной системы, включая тормозные диски и передние колодки", - говорится в сообщении.
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Mercedes зарегистрировал товарный знак в России
12 января, 18:03
"Тормозные колодки MZD изготовлены в России по заказу ООО "Мазда Мотор Рус", отвечают строгим требованиям завода-изготовителя и прошли тщательную проверку", - подчеркивает компания.
Отмечается, что тормозные колодки бренда MZD предназначены для автомобилей Mazda CX-5 первого и второго поколений, а тормозные диски можно установить также на Mazda 6. При этом в течение года планируется начать продажи передних тормозных дисков для кроссовера Mazda CХ-50.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доля в 100% в ООО "Мазда Мотор Рус" принадлежит японской "Мазда Мотор Корпорэйшн". В ноябре прошлого года компания начала официальные онлайн-продажи своих машин в России в партнерстве с платформой "ВТБ-Авто".
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. В начале ноября 2025 года в пресс-службе "Соллерса" РИА Новости сообщили, что Mazda не реализовала данный опцион и в октябре утратила возможность возврата российского актива.
Автосалон Toyota - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России
12 января, 12:53
 
ТехнологииРоссияВладивостокМазда Мотор РусСоллерсЭкономика
 
 
