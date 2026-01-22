В РАНХиГС назвали размер материнского капитала с 1 февраля

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Размер материнского капитала после его индексации 1 февраля составит 728 921,9 рублей на первого ребенка, 963 243,13 рублей на второго, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

"После индексации материнский капитал, по сообщению Минтруда, составит 728 921,9 рублей при рождении первого ребенка, 963 243,13 рублей — при рождении второго ребенка", - сказала Макаренцева.

Она добавила, что при рождении второго ребенка семья сможет получить выплату в размере 234 321,23 рублей, если ранее она уже получала маткапитал.