https://ria.ru/20260122/matkapital-2069462448.html
В РАНХиГС назвали размер материнского капитала с 1 февраля
В РАНХиГС назвали размер материнского капитала с 1 февраля - РИА Новости, 22.01.2026
В РАНХиГС назвали размер материнского капитала с 1 февраля
Размер материнского капитала после его индексации 1 февраля составит 728 921,9 рублей на первого ребенка, 963 243,13 рублей на второго, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T03:06:00+03:00
2026-01-22T03:06:00+03:00
2026-01-22T03:06:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9ffcd57a762c5fab37bd8ea5e7f17f71.jpg
https://ria.ru/20260116/mintrud-2068410449.html
https://ria.ru/20251128/gosduma-2058216244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_385d689b2986a0de0445778b77998acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В РАНХиГС назвали размер материнского капитала с 1 февраля
РИА Новости: маткапитал после индексации 1 февраля составит 728 921,9 рублей
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Размер материнского капитала после его индексации 1 февраля составит 728 921,9 рублей на первого ребенка, 963 243,13 рублей на второго, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.
"После индексации материнский капитал, по сообщению Минтруда, составит 728 921,9 рублей при рождении первого ребенка, 963 243,13 рублей — при рождении второго ребенка", - сказала Макаренцева.
Она добавила, что при рождении второго ребенка семья сможет получить выплату в размере 234 321,23 рублей, если ранее она уже получала маткапитал.
Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что итоговая инфляция за прошлый год составила 6,27%. В Министерстве труда и социальной защиты установили индексацию маткапитала на 5,6%.