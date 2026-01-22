Рейтинг@Mail.ru
В РАНХиГС назвали размер материнского капитала с 1 февраля
В РАНХиГС назвали размер материнского капитала с 1 февраля

РИА Новости: маткапитал после индексации 1 февраля составит 728 921,9 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Размер материнского капитала после его индексации 1 февраля составит 728 921,9 рублей на первого ребенка, 963 243,13 рублей на второго, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.
"После индексации материнский капитал, по сообщению Минтруда, составит 728 921,9 рублей при рождении первого ребенка, 963 243,13 рублей — при рождении второго ребенка", - сказала Макаренцева.
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Минтруде рассказали, сколько составит маткапитал на первого ребенка
16 января, 20:28
Она добавила, что при рождении второго ребенка семья сможет получить выплату в размере 234 321,23 рублей, если ранее она уже получала маткапитал.
Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что итоговая инфляция за прошлый год составила 6,27%. В Министерстве труда и социальной защиты установили индексацию маткапитала на 5,6%.
Новорожденные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала
28 ноября 2025, 00:25
 
