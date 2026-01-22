Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
19:37 22.01.2026 (обновлено: 20:45 22.01.2026)
Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество - РИА Новости, 22.01.2026
Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что уже к концу этого года искусственный интеллект превзойдет умственные способности любого человека, а через... РИА Новости, 22.01.2026
Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество

Маск: искусственный интеллект превзойдет человечество к 2030–2031 гг

© REUTERS / Denis BalibouseИлон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что уже к концу этого года искусственный интеллект превзойдет умственные способности любого человека, а через пять лет будет умнее всего человечества вместе взятого.
"Я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который умнее любого человека, а точнее — не позже следующего года. А к 2030–2031 годам, через примерно пять лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого", - сказал Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В предыдущие годы Маск неоднократно утверждал, что неконтролируемый искусственный интеллект может стать угрозой для человечества, сравнивая его с "демоном". Он также настаивал на необходимости регулирования и создания этических рамок, чтобы развитие ИИ оставалось безопасным и под контролем людей.
При этом Маск всегда с оптимизмом смотрел на потенциал ИИ для будущего человечества, отмечая его способность улучшить жизнь людей через автоматизацию рутинной деятельности, создания новых исследовательских возможностей в науке, здравоохранении и транспорте.
Маск заявлял в ноябре, что именно ИИ скоро сделает работу "необязательной", а деньги — "ненужными".
Заголовок открываемого материала