Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество - РИА Новости, 22.01.2026
Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что уже к концу этого года искусственный интеллект превзойдет умственные способности любого человека, а через... РИА Новости, 22.01.2026
давос
Маск рассказал, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
Маск: искусственный интеллект превзойдет человечество к 2030–2031 гг
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что уже к концу этого года искусственный интеллект превзойдет умственные способности любого человека, а через пять лет будет умнее всего человечества вместе взятого.
"Я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который умнее любого человека, а точнее — не позже следующего года. А к 2030–2031 годам, через примерно пять лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого", - сказал Маск
, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе
.
В предыдущие годы Маск неоднократно утверждал, что неконтролируемый искусственный интеллект может стать угрозой для человечества, сравнивая его с "демоном". Он также настаивал на необходимости регулирования и создания этических рамок, чтобы развитие ИИ оставалось безопасным и под контролем людей.
При этом Маск всегда с оптимизмом смотрел на потенциал ИИ для будущего человечества, отмечая его способность улучшить жизнь людей через автоматизацию рутинной деятельности, создания новых исследовательских возможностей в науке, здравоохранении и транспорте.
Маск заявлял в ноябре, что именно ИИ скоро сделает работу "необязательной", а деньги — "ненужными".