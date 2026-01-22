Глава Ryanair рассказал, как можно решить спор с Маском о покупке компании

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил, что может с помощью армрестлинга попытаться решить спор с американским предпринимателем Илоном Маском о покупке авиакомпании.
"Я думаю, нам следует бросить вызов Маску в армрестлинге", - согласился О'Лири с предложением газеты Independent, которая взяла у него интервью.
"Давай решим это, как это следует решить двум идиотам: двое старикашек, которые решают спор при помощи армрестлинга или в боксёрском матче, или как-то ещё", - добавил он.
По словам главы авиакомпании, подобный поединок может быть лучшим способом для того, чтобы развлечь людей и обеспечить бесплатную рекламу компаниям двух предпринимателей.
Маск вступил в конфликт с руководителем Ryanair, когда О'Лири заявил, что не будет рассматривать возможность установки спутникового интернета Starlink компании SpaceX на самолетах лоукостера. Во вторник Ryanair на своей странице в соцсети Х опубликовала рекламу посадочных мест "доступных лишь для Илона Маска и других идиотов в Х".
В свою очередь Маск через ту же X задал вопрос самой авиакомпании, за какую сумму ее можно купить, а затем спросил у своих подписчиков в X, стоит ли ему купить компанию.
