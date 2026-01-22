Рейтинг@Mail.ru
Глава Ryanair рассказал, как можно решить спор с Маском о покупке компании - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/mask-2069500797.html
Глава Ryanair рассказал, как можно решить спор с Маском о покупке компании
Глава Ryanair рассказал, как можно решить спор с Маском о покупке компании - РИА Новости, 22.01.2026
Глава Ryanair рассказал, как можно решить спор с Маском о покупке компании
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил, что может с помощью армрестлинга попытаться решить спор с американским предпринимателем Илоном Маском о... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:13:00+03:00
2026-01-22T10:13:00+03:00
илон маск
ryanair
spacex
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148971/44/1489714424_0:0:4200:2364_1920x0_80_0_0_e546376172c221d7c3bae2aa17ca98d0.jpg
https://ria.ru/20230816/mask-1890355997.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148971/44/1489714424_0:0:4200:3150_1920x0_80_0_0_90acb728792e6625f5227befa8ef282a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, ryanair, spacex, в мире, сша
Илон Маск, Ryanair, SpaceX, В мире, США
Глава Ryanair рассказал, как можно решить спор с Маском о покупке компании

Глава Ryanair О`Лири предложил решить спор с Маском с помощью армрестлинга

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил, что может с помощью армрестлинга попытаться решить спор с американским предпринимателем Илоном Маском о покупке авиакомпании.
"Я думаю, нам следует бросить вызов Маску в армрестлинге", - согласился О'Лири с предложением газеты Independent, которая взяла у него интервью.
«
"Давай решим это, как это следует решить двум идиотам: двое старикашек, которые решают спор при помощи армрестлинга или в боксёрском матче, или как-то ещё", - добавил он.
По словам главы авиакомпании, подобный поединок может быть лучшим способом для того, чтобы развлечь людей и обеспечить бесплатную рекламу компаниям двух предпринимателей.
Маск вступил в конфликт с руководителем Ryanair, когда О'Лири заявил, что не будет рассматривать возможность установки спутникового интернета Starlink компании SpaceX на самолетах лоукостера. Во вторник Ryanair на своей странице в соцсети Х опубликовала рекламу посадочных мест "доступных лишь для Илона Маска и других идиотов в Х".
В свою очередь Маск через ту же X задал вопрос самой авиакомпании, за какую сумму ее можно купить, а затем спросил у своих подписчиков в X, стоит ли ему купить компанию.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Маск сообщил, что Цукерберг отказался биться с ним в Колизее
16 августа 2023, 11:07
 
Илон МаскRyanairSpaceXВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала