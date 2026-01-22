Глава Ryanair рассказал, как можно решить спор с Маском о покупке компании

"Давай решим это, как это следует решить двум идиотам: двое старикашек, которые решают спор при помощи армрестлинга или в боксёрском матче, или как-то ещё", - добавил он.

По словам главы авиакомпании, подобный поединок может быть лучшим способом для того, чтобы развлечь людей и обеспечить бесплатную рекламу компаниям двух предпринимателей.

В свою очередь Маск через ту же X задал вопрос самой авиакомпании, за какую сумму ее можно купить, а затем спросил у своих подписчиков в X, стоит ли ему купить компанию.