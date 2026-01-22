Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт рассказал, что будет, если не чистить машину от снега
03:16 22.01.2026
Автоэксперт рассказал, что будет, если не чистить машину от снега
Автоэксперт рассказал, что будет, если не чистить машину от снега - РИА Новости, 22.01.2026
Автоэксперт рассказал, что будет, если не чистить машину от снега
Несвоевременная очистка автомобиля от снега может негативно сказаться на состоянии транспортного средства, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского... РИА Новости, 22.01.2026
Автоэксперт рассказал, что будет, если не чистить машину от снега

РИА Новости: если не чистить машину от снега, ускоряется коррозия

Женщина расчищает колеса автомобиля от снега
Женщина расчищает колеса автомобиля от снега - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Depositphotos.com / luckybusiness
Женщина расчищает колеса автомобиля от снега. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Несвоевременная очистка автомобиля от снега может негативно сказаться на состоянии транспортного средства, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Вес снега может негативно сказаться на состоянии кузова автомобиля, особенно если снег мокрый и тяжелый", - рассказал Касьяненко, говоря о последствиях несвоевременной очистки автомобиля от снега.
Кроме того, эксперт отметил, что под воздействием влаги ускоряется коррозия, а наледь может повредить лакокрасочное покрытие.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда
12 января 2022, 04:15
 
