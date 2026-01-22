Автоэксперт рассказал, что будет, если не чистить машину от снега

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Несвоевременная очистка автомобиля от снега может негативно сказаться на состоянии транспортного средства, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

"Вес снега может негативно сказаться на состоянии кузова автомобиля, особенно если снег мокрый и тяжелый", - рассказал Касьяненко, говоря о последствиях несвоевременной очистки автомобиля от снега.