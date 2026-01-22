Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе

© REUTERS / Denis Balibouse Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Западные эксперты усомнились в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна якобы предоставляет Украине две трети разведданных, назвали слова французского лидера нахальными и сбивающими с толку, пишет испанская газета Pais.

Неделю назад Макрон заявил, что Франция якобы предоставляет Украине две трети разведданных.

"Аналитическое сообщество в замешательстве, заявления Макрона, по меньшей мере, нахальны... Непонятно, как Франция может предоставлять эти две трети: это, безусловно, сбивающее с толку утверждение", - приводит издание слова аналитика базирующейся в Финляндии компании Black Bird Group Джона Хелина.

По мнению Хелина, трудно представить, что кто-то из союзников может реально заменить возможности США

"Многие из этих союзников даже зависят от американской разведки", - добавил он.

Хелин также предполагает, что заявления Макрона могут иметь политический смысл и являться своеобразным посланием о французской и европейской мощи в разгар кризиса, связанного с ситуаций вокруг Гренландии

Pais также приводит мнение французского генерала в запасе Жерома Пеллистранди. По признанию бывшего военного, трудно понять, что имел в виду президент Франции.

"Разведывательную информацию сложно оценить количественно, и мы также точно не знаем, о чем говорит Макрон", - заявил он.