Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине - РИА Новости, 22.01.2026
09:52 22.01.2026
Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине
Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине - РИА Новости, 22.01.2026
Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине
Западные эксперты усомнились в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна якобы предоставляет Украине две трети разведданных, назвали... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
франция
украина
финляндия
эммануэль макрон
в мире, франция, украина, финляндия, эммануэль макрон
В мире, Франция, Украина, Финляндия, Эммануэль Макрон
Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине

Pais: западных аналитиков смутили слова Макрона о передаче разведданных Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Западные эксперты усомнились в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна якобы предоставляет Украине две трети разведданных, назвали слова французского лидера нахальными и сбивающими с толку, пишет испанская газета Pais.
Неделю назад Макрон заявил, что Франция якобы предоставляет Украине две трети разведданных.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
21 января, 12:42
"Аналитическое сообщество в замешательстве, заявления Макрона, по меньшей мере, нахальны... Непонятно, как Франция может предоставлять эти две трети: это, безусловно, сбивающее с толку утверждение", - приводит издание слова аналитика базирующейся в Финляндии компании Black Bird Group Джона Хелина.
По мнению Хелина, трудно представить, что кто-то из союзников может реально заменить возможности США.
"Многие из этих союзников даже зависят от американской разведки", - добавил он.
Хелин также предполагает, что заявления Макрона могут иметь политический смысл и являться своеобразным посланием о французской и европейской мощи в разгар кризиса, связанного с ситуаций вокруг Гренландии.
Pais также приводит мнение французского генерала в запасе Жерома Пеллистранди. По признанию бывшего военного, трудно понять, что имел в виду президент Франции.
"Разведывательную информацию сложно оценить количественно, и мы также точно не знаем, о чем говорит Макрон", - заявил он.
Главное управление разведки Украины, в свою очередь, отказало изданию в просьбе прокомментировать слова Макрона.
Фото, опубликованное в соцсети Лидии Таран - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Куда смотрит Брижит?" Журналистку поразило увиденное в резиденции Макрона
6 декабря 2025, 14:42
 
