Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине
Западных экспертов смутили "нахальные" слова Макрона о помощи Украине
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Западные эксперты усомнились в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна якобы предоставляет Украине две трети разведданных, назвали слова французского лидера нахальными и сбивающими с толку, пишет испанская газета Pais.
Неделю назад Макрон
заявил, что Франция
якобы предоставляет Украине
две трети разведданных.
"Аналитическое сообщество в замешательстве, заявления Макрона, по меньшей мере, нахальны... Непонятно, как Франция может предоставлять эти две трети: это, безусловно, сбивающее с толку утверждение", - приводит издание слова аналитика базирующейся в Финляндии
компании Black Bird Group Джона Хелина.
По мнению Хелина, трудно представить, что кто-то из союзников может реально заменить возможности США
.
"Многие из этих союзников даже зависят от американской разведки", - добавил он.
Хелин также предполагает, что заявления Макрона могут иметь политический смысл и являться своеобразным посланием о французской и европейской мощи в разгар кризиса, связанного с ситуаций вокруг Гренландии
.
Pais также приводит мнение французского генерала в запасе Жерома Пеллистранди. По признанию бывшего военного, трудно понять, что имел в виду президент Франции.
"Разведывательную информацию сложно оценить количественно, и мы также точно не знаем, о чем говорит Макрон", - заявил он.
Главное управление разведки Украины, в свою очередь, отказало изданию в просьбе прокомментировать слова Макрона.