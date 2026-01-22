Магаданский аэропорт открыли после инцидента с самолетом

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в четверг воздушное судно, находившееся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту Магадан-Москва, в связи с технической неисправностью было вынуждено прервать полет. На борту находилось 335 пассажиров. Члены экипажа и пассажиры не пострадали. По причине авиаинцидента аэропорт Магадана был закрыт. Воздушное судно, следовавшее в Магадан из Хабаровска, было вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.