Магаданский аэропорт открыли после инцидента с самолетом
Магаданский аэропорт открыли после инцидента с самолетом - РИА Новости, 22.01.2026
Магаданский аэропорт открыли после инцидента с самолетом
Аэропорт Магадана открыли после инцидента с самолетом, который из-за технической неисправности прервал полет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной... РИА Новости, 22.01.2026
Магаданский аэропорт открыли после инцидента с самолетом
Аэропорт Магадана возобновил работу после инцидента с самолетом