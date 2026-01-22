https://ria.ru/20260122/maduro-2069676017.html
В России хотят зарегистрировать товарный знак "Я/Мы Мадуро"
В России хотят зарегистрировать товарный знак "Я/Мы Мадуро"
Заявку на регистрацию товарного знака "Я/Мы Мадуро подали в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 22.01.2026
