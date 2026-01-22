В России хотят зарегистрировать товарный знак "Я/Мы Мадуро"

Рейтинг@Mail.ru
18:51 22.01.2026
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заявку на регистрацию товарного знака "Я/Мы Мадуро подали в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, заявка была подана в январе 2026 года. В качестве заявителя указан российский предприниматель Анатолий Аронов.
Под брендом "Я/Мы Мадуро" в России хотят осуществлять услуги клубов, услуги по организации культурных мероприятий и услуги баров.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
РоссияСШАВенесуэлаНиколас МадуроСилия ФлоресФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
