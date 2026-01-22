Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы Ларисы Долиной судебных расходов, связанных с разбирательствами из-за квартиры в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат новой собственницы Светлана Свириденко.

"Мы готовим заявление о взыскании расходов в Хамовнический суд Москвы , в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры", - сказала собеседница агентства.

В понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители певицы. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.