Рейтинг@Mail.ru
Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 22.01.2026 (обновлено: 15:46 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/lure-2069615008.html
Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов
Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов - РИА Новости, 22.01.2026
Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов
Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы Ларисы Долиной судебных расходов, связанных с разбирательствами из-за квартиры в Хамовниках, рассказала РИА... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:43:00+03:00
2026-01-22T15:46:00+03:00
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_637:68:2195:944_1920x0_80_0_0_1446c1933aa84a411743439152a01d37.jpg
https://ria.ru/20260122/dolina-2069525395.html
https://ria.ru/20260120/life-2068943886.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064579764_225:0:2578:1765_1920x0_80_0_0_8129c961cb7eef662d0071d22aed7134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов

РИА Новости: Лурье хочет взыскать с Долиной расходы после суда из-за квартиры

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы Ларисы Долиной судебных расходов, связанных с разбирательствами из-за квартиры в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат новой собственницы Светлана Свириденко.
"Мы готовим заявление о взыскании расходов в Хамовнический суд Москвы, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры", - сказала собеседница агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Москве отменили концерт Долиной
Вчера, 11:37
В понедельник судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках, которую им добровольно открыли представители певицы. После этого новая собственница поменяла замки на входной двери.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Миллионы на ликвидацию". Долина столкнулась с новой проблемой
20 января, 08:51
 
МоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала