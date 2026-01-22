Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна рассказала о контактах с Кириллом Дмитриевым
07:32 22.01.2026
Конгрессвумен Луна рассказала о контактах с Кириллом Дмитриевым
2026-01-22T07:32:00+03:00
2026-01-22T07:32:00+03:00
россия
сша
анна паулина луна
кирилл дмитриев
стив уиткофф
в мире
россия, сша, анна паулина луна, кирилл дмитриев, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Анна Паулина Луна, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, В мире
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала в интервью РИА Новости, что поддерживает регулярные контакты со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым и что ей нравится то, как он ведет мирные переговоры.
"Я общаюсь с Кириллом довольно регулярно. Так что нам нравится то, что он делает", - сообщила Луна.
Конгрессвумен также отметила, что высоко оценивает работу американского специального посланника Стива Уиткоффа, а также зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Конгрессвумен Луна призвала начать открытый диалог США с Россией
Россия США Анна Паулина Луна Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф В мире
 
 
