Конгрессвумен Луна уверена, что Трамп урегулирует украинский кризис

"Вы наверное недавно видели, как президент Трамп сказал, что Зеленский ответственен за то, почему это (соглашение по урегулированию конфликта на Украине - ред.) еще не достигнуто. Но я знаю, что никогда не поставлю против президента, поскольку он так преуспел в этих мирных переговорах", - сообщила Луна в интервью агентству на вопрос об ее оценке мирных переговоров.