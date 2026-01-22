Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна уверена, что Трамп урегулирует украинский кризис - РИА Новости, 22.01.2026
03:05 22.01.2026
Конгрессвумен Луна уверена, что Трамп урегулирует украинский кризис
Конгрессвумен Луна уверена, что Трамп урегулирует украинский кризис
Американская конгрессвумен Анна Полина Луна заявила РИА Новости, что не сомневается в способности президента США Дональда Трампа урегулировать украинский... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T03:05:00+03:00
2026-01-22T03:05:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Конгрессвумен Луна уверена, что Трамп урегулирует украинский кризис

РИА Новости: Луна уверена в способности Трампа урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / John LocherКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / John Locher
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Полина Луна заявила РИА Новости, что не сомневается в способности президента США Дональда Трампа урегулировать украинский кризис, вновь повторив его позицию о том, что процесс мирных переговоров затягивается по вине Владимира Зеленского.
"Вы наверное недавно видели, как президент Трамп сказал, что Зеленский ответственен за то, почему это (соглашение по урегулированию конфликта на Украине - ред.) еще не достигнуто. Но я знаю, что никогда не поставлю против президента, поскольку он так преуспел в этих мирных переговорах", - сообщила Луна в интервью агентству на вопрос об ее оценке мирных переговоров.
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
