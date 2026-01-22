https://ria.ru/20260122/luna-2069462315.html
Конгрессвумен Луна уверена, что Трамп урегулирует украинский кризис
Американская конгрессвумен Анна Полина Луна заявила РИА Новости, что не сомневается в способности президента США Дональда Трампа урегулировать украинский... РИА Новости, 22.01.2026
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Полина Луна заявила РИА Новости, что не сомневается в способности президента США Дональда Трампа урегулировать украинский кризис, вновь повторив его позицию о том, что процесс мирных переговоров затягивается по вине Владимира Зеленского.
"Вы наверное недавно видели, как президент Трамп сказал, что Зеленский ответственен за то, почему это (соглашение по урегулированию конфликта на Украине - ред.) еще не достигнуто. Но я знаю, что никогда не поставлю против президента, поскольку он так преуспел в этих мирных переговорах", - сообщила Луна в интервью агентству на вопрос об ее оценке мирных переговоров.