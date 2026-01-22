Будущее мира невозможно без ученых, заявил Лукашенко

МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущее страны и мира невозможно без ученых.

"На наших глазах набирает скорость новый этап цифровой революции. Будущее, о котором еще вчера грезили самые продвинутые фантасты, наступило. И это будущее - время науки, без нее обеспечить безопасность, благосостояние государства и мира в целом невозможно", - сказал Лукашенко на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестаты профессора.

По словам президента, белорусская наука в условиях глобальных вызовов и неопределенности демонстрирует устойчивость и способность к восприятию и постоянному развитию инноваций.

"Стране нужны своевременные и эффективные решения. Если сегодня не будет прорывных научных открытий, завтра у нас не будет уникальных технологий. Экономика знаний, так называемый искусственный интеллект, биотехнологии, умное сельское хозяйство, новые материалы - все это находится в сфере интересов наших ученых, в том числе вас, присутствующих в этом зале", - цитирует слова Лукашенко агентство Белта.

Лукашенко сказал, что главной особенностью нынешнего времени является беспрецедентное количество новаций.

"Меняется все: парадигмы, технологии, темпы развития - влево-вправо, вперед-назад ускорились. Да и мы сами, люди, меняемся. Стремительно трансформируются идеологический и геополитический ландшафты", - сказал он.

Белорусский лидер отметил, что ученые не только создают новые знания, но и формируют стратегическое видение развития науки, участвуют в экспертной оценке ключевых решений, а перед отечественной наукой стоят стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств, междисциплинарных исследований и производственных школ, интеграция науки, образования и реального сектора экономики с выходом на внедрение и серийное производство.

"Повышение продуктивности такого взаимодействия и снижение технологической зависимости - наш главный приоритет", - заявил он.