Российские ломбарды хотят принимать в залог цифровые валюты - РИА Новости, 22.01.2026
01:16 22.01.2026
Российские ломбарды хотят принимать в залог цифровые валюты
Российские ломбарды хотят принимать в залог цифровые валюты - РИА Новости, 22.01.2026
Российские ломбарды хотят принимать в залог цифровые валюты
Совокупный портфель российских ломбардов может увеличиться в десять раз за три года, если они начнут принимать цифровые валюты и активы в качестве предметов... РИА Новости, 22.01.2026
Российские ломбарды хотят принимать в залог цифровые валюты

РИА Новости: ломбарды могут увеличить портфель в десять раз за три года

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совокупный портфель российских ломбардов может увеличиться в десять раз за три года, если они начнут принимать цифровые валюты и активы в качестве предметов залога, заявили РИА Новости в Национальном объединении ломбардов (НОЛ).
По данным объединения, в настоящее время совокупный портфель ломбардов составляет около 100 миллиардов рублей - в 2025 году основной рост обеспечивался увеличением числа договоров займа.
"При этом наблюдается растущий запрос на расширение перечня принимаемого под залог имущества — в том числе за счет цифровых валют и активов. Принцип приема цифровых валют сопоставим с работой с традиционным золотом: клиент передает в ломбард цифровые валюты на офлайн-носителе, после чего получает заем, а при возврате долга актив возвращается владельцу", — отметили в объединении.
В объединении подчеркнули, что не видят ограничений для приема в залог и иных видов цифровых активов — токенов, элементов виртуальной экономики и внутриигровых валют.
В организации напомнили, что согласно закону "О ломбардах", участники рынка вправе выдавать займы физическим лицам под залог движимого имущества.
"С развитием цифровых технологий к такому имуществу могут быть отнесены и цифровые валюты и активы. Расширение перечня залогового имущества позволит увеличить совокупный портфель отрасли, повысить доступность финансовых услуг для заемщиков и обеспечить большую прозрачность сделок с цифровыми валютами и активами, что снизит риски нелегальных операций", - указали в НОЛ.
Кроме того, в объединении отметили необходимость выработки методик оценки для новых категорий залогов, включая, например, невзаимозаменяемые токены (NFT), внутриигровые валюты и предметы цифрового коллекционирования.
"Поддержка и участие Банка России в формировании правил взаимодействия с цифровыми валютами и активами в качестве залогов помогут выстроить понятные процедуры, обеспечить безопасность и прозрачность операций, а также укрепить позиции ломбардов как надежных участников финансового рынка", — заключили в объединении ломбардов.
