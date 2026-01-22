ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении

Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря. Город составлял единую агломерацию с Димитровом. Взятие этого района позволило выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.