ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские операторы беспилотников взяли под контроль логистику ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны.
"Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск "Центр" взяли под свой контроль логистические маршруты ВСУ, уничтожив технику и личный состав противника на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
На этом участке фронта ежедневно наносят удары по живой силе, бронированной технике и сбивают десятки БПЛА украинской армии.
Об освобождении Красноармейска в ДНР начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 1 декабря. Город составлял единую агломерацию с Димитровом. Взятие этого района позволило выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
По последним данным, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли более 395 военных, шесть бронемашин и семь артиллерийских орудий.
22 июня 2022, 17:18