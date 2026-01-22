Рейтинг@Mail.ru
Израиль свел роль миротворцев к формальному наблюдателю, считают в Ливане - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/livan-2069652956.html
Израиль свел роль миротворцев к формальному наблюдателю, считают в Ливане
Израиль свел роль миротворцев к формальному наблюдателю, считают в Ливане - РИА Новости, 22.01.2026
Израиль свел роль миротворцев к формальному наблюдателю, считают в Ливане
Израиль сумел существенно ограничить деятельность Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), сведя их роль к формальному международному свидетелю израильских... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:32:00+03:00
2026-01-22T17:32:00+03:00
в мире
ливан
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977589960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e6c8276d62416d57ccab4a0dc55ce28.jpg
https://ria.ru/20260113/livan-2067490837.html
https://ria.ru/20260121/tsahal-2069442284.html
https://ria.ru/20251212/livan-2061622872.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977589960_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f0a4115bb48d515177da7602eb57861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль свел роль миротворцев к формальному наблюдателю, считают в Ливане

Ливанские офицеры: Израиль свел роль миротворцев ООН к формальному наблюдателю

© AP Photo / Hassan AmmarБаза Временных сил ООН в Ливане
База Временных сил ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
База Временных сил ООН в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Израиль сумел существенно ограничить деятельность Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), сведя их роль к формальному международному свидетелю израильских атак на ливанскую территорию, поделились с РИА Новости мнениями офицеры ливанской армии в отставке.
Ранее за январь 2026 года миротворческий контингент Временных Сил ООН на юге Ливана трижды заявлял об обстрелах со стороны израильской армии.
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Израиль открыл огонь по миротворцам ООН на юге Ливана
13 января, 01:55
"Значение присутствия международных сил UNIFIL на юге Ливана сегодня фактически сводится к роли международного свидетеля израильских нападений и продолжающихся нарушений со стороны израильской армии, которые дошли даже до атак на сами силы UNIFIL", - сказал РИА Новости бывший представитель ливанского правительства при миротворческой миссии ООН, бригадный генерал армии Ливана в отставке Абдельрахман Шахейтли.
Он подчеркнул, что именно израильская армия ограничивает и сковывает работу UNIFIL, не позволяя им выполнять миссию, возложенную на них международным сообществом, в результате чего они остаются лишь формальными наблюдателями ежедневных нарушений режима прекращения огня без возможности как-то их предотвратить или ограничить.
По словам Шахейтли, ранее "голубые каски" играли крайне важную роль, в частности в координации между ливанской армией и израильской стороной, мониторинге "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем), фиксации нарушений, а также в работе с правительством Ливана по предотвращению ввоза оружия в район южнее реки Литани.
Кроме того, миротворцы ООН выполняли социально-гуманитарные функции, содействовали доставке помощи, возвращению беженцев в свои южные поселения, контролировали территориальные воды для предотвращения контрабанды оружия и занимались разминированием.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ЦАХАЛ сообщила об ударах по складам оружия "Хезболлы" в Ливане
21 января, 22:56
В свою очередь, бригадный генерал ливанской армии в отставке, бывший глава комиссии по демаркации "голубой линии" Антуан Мрад также отметил в беседе с РИА Новости, что роль UNIFIL ранее была весьма значимой, особенно в социальном плане - благодаря предоставлению рабочих мест жителям юга, обеспечению солнечной энергетикой жизненно важных объектов и водоснабжением, а также выполнению функций буфера и посредника между Ливаном и Израилем.
"Сегодня UNIFIL только предвзято фиксирует нарушения в пользу Израиля. Так, израильские авиаудары, жертвами которых становятся мирные жители, классифицируются как "нарушения", в то время как любое действие со стороны ливанского гражданина, даже ребенка, вставшего перед техникой UNIFIL, записывается как такое же "нарушение", - добавил Мрад.
По мнению ливанского генерала, альтернативой миротворцам ООН могли бы стать другие многонациональные силы, такие как международные наблюдатели при ООН (OGL), которые формально входят в состав UNIFIL, но фактически действуют отдельно под структурой Организации ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO).
В конце августа СБ ООН продлил мандат UNIFIL до 31 декабря 2026 года, после чего, согласно официальному заявлению ливанского правительства, в течение одного года начнется постепенный вывод миссии. Также резолюция поручает генеральному секретарю рассмотреть варианты будущего выполнения резолюции 1701 СБ ООН после вывода UNIFIL, включая возможные формы содействия в вопросах безопасности и мониторинга "голубой линии".
Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник
12 декабря 2025, 12:07
 
В миреЛиванИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала