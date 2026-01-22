Израиль свел роль миротворцев к формальному наблюдателю, считают в Ливане

БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Израиль сумел существенно ограничить деятельность Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), сведя их роль к формальному международному свидетелю израильских атак на ливанскую территорию, поделились с РИА Новости мнениями офицеры ливанской армии в отставке.

Ранее за январь 2026 года миротворческий контингент Временных Сил ООН на юге Ливана трижды заявлял об обстрелах со стороны израильской армии.

"Значение присутствия международных сил UNIFIL на юге Ливана сегодня фактически сводится к роли международного свидетеля израильских нападений и продолжающихся нарушений со стороны израильской армии, которые дошли даже до атак на сами силы UNIFIL", - сказал РИА Новости бывший представитель ливанского правительства при миротворческой миссии ООН, бригадный генерал армии Ливана в отставке Абдельрахман Шахейтли.

Он подчеркнул, что именно израильская армия ограничивает и сковывает работу UNIFIL, не позволяя им выполнять миссию, возложенную на них международным сообществом, в результате чего они остаются лишь формальными наблюдателями ежедневных нарушений режима прекращения огня без возможности как-то их предотвратить или ограничить.

По словам Шахейтли, ранее "голубые каски" играли крайне важную роль, в частности в координации между ливанской армией и израильской стороной, мониторинге "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем ), фиксации нарушений, а также в работе с правительством Ливана по предотвращению ввоза оружия в район южнее реки Литани.

Кроме того, миротворцы ООН выполняли социально-гуманитарные функции, содействовали доставке помощи, возвращению беженцев в свои южные поселения, контролировали территориальные воды для предотвращения контрабанды оружия и занимались разминированием.

В свою очередь, бригадный генерал ливанской армии в отставке, бывший глава комиссии по демаркации "голубой линии" Антуан Мрад также отметил в беседе с РИА Новости, что роль UNIFIL ранее была весьма значимой, особенно в социальном плане - благодаря предоставлению рабочих мест жителям юга, обеспечению солнечной энергетикой жизненно важных объектов и водоснабжением, а также выполнению функций буфера и посредника между Ливаном и Израилем.

"Сегодня UNIFIL только предвзято фиксирует нарушения в пользу Израиля. Так, израильские авиаудары, жертвами которых становятся мирные жители, классифицируются как "нарушения", в то время как любое действие со стороны ливанского гражданина, даже ребенка, вставшего перед техникой UNIFIL, записывается как такое же "нарушение", - добавил Мрад.

По мнению ливанского генерала, альтернативой миротворцам ООН могли бы стать другие многонациональные силы, такие как международные наблюдатели при ООН (OGL), которые формально входят в состав UNIFIL, но фактически действуют отдельно под структурой Организации ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO).

В конце августа СБ ООН продлил мандат UNIFIL до 31 декабря 2026 года, после чего, согласно официальному заявлению ливанского правительства, в течение одного года начнется постепенный вывод миссии. Также резолюция поручает генеральному секретарю рассмотреть варианты будущего выполнения резолюции 1701 СБ ООН после вывода UNIFIL, включая возможные формы содействия в вопросах безопасности и мониторинга "голубой линии".