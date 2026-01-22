Израиль свел роль миротворцев к формальному наблюдателю, считают в Ливане

БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Израиль сумел существенно ограничить деятельность Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL), сведя их роль к формальному международному свидетелю израильских атак на ливанскую территорию, поделились с РИА Новости мнениями офицеры ливанской армии в отставке.
Израиль открыл огонь по миротворцам ООН на юге Ливана
13 января, 01:55
"Значение присутствия международных сил UNIFIL на юге Ливана сегодня фактически сводится к роли международного свидетеля израильских нападений и продолжающихся нарушений со стороны израильской армии, которые дошли даже до атак на сами силы UNIFIL", - сказал РИА Новости бывший представитель ливанского правительства при миротворческой миссии ООН, бригадный генерал армии Ливана в отставке Абдельрахман Шахейтли.
Он подчеркнул, что именно израильская армия ограничивает и сковывает работу UNIFIL, не позволяя им выполнять миссию, возложенную на них международным сообществом, в результате чего они остаются лишь формальными наблюдателями ежедневных нарушений режима прекращения огня без возможности как-то их предотвратить или ограничить.
По словам Шахейтли, ранее "голубые каски" играли крайне важную роль, в частности в координации между ливанской армией и израильской стороной, мониторинге "голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем), фиксации нарушений, а также в работе с правительством Ливана по предотвращению ввоза оружия в район южнее реки Литани.
Кроме того, миротворцы ООН выполняли социально-гуманитарные функции, содействовали доставке помощи, возвращению беженцев в свои южные поселения, контролировали территориальные воды для предотвращения контрабанды оружия и занимались разминированием.
ЦАХАЛ сообщила об ударах по складам оружия "Хезболлы" в Ливане
21 января, 22:56
В свою очередь, бригадный генерал ливанской армии в отставке, бывший глава комиссии по демаркации "голубой линии" Антуан Мрад также отметил в беседе с РИА Новости, что роль UNIFIL ранее была весьма значимой, особенно в социальном плане - благодаря предоставлению рабочих мест жителям юга, обеспечению солнечной энергетикой жизненно важных объектов и водоснабжением, а также выполнению функций буфера и посредника между Ливаном и Израилем.
"Сегодня UNIFIL только предвзято фиксирует нарушения в пользу Израиля. Так, израильские авиаудары, жертвами которых становятся мирные жители, классифицируются как "нарушения", в то время как любое действие со стороны ливанского гражданина, даже ребенка, вставшего перед техникой UNIFIL, записывается как такое же "нарушение", - добавил Мрад.
По мнению ливанского генерала, альтернативой миротворцам ООН могли бы стать другие многонациональные силы, такие как международные наблюдатели при ООН (OGL), которые формально входят в состав UNIFIL, но фактически действуют отдельно под структурой Организации ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO).
В конце августа СБ ООН продлил мандат UNIFIL до 31 декабря 2026 года, после чего, согласно официальному заявлению ливанского правительства, в течение одного года начнется постепенный вывод миссии. Также резолюция поручает генеральному секретарю рассмотреть варианты будущего выполнения резолюции 1701 СБ ООН после вывода UNIFIL, включая возможные формы содействия в вопросах безопасности и мониторинга "голубой линии".
Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. На сегодняшний день численность миротворческого контингента превышает 10 тысяч человек - это военнослужащие из 48 стран.
ВВС Израиля нанесли массированные удары по Ливану, сообщил источник
12 декабря 2025, 12:07