Построившая яхту Bayesian компания подала в суд на вдову Линча, пишут СМИ

ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Компания Italian Sea Group, построившая яхту Bayesian, на которой погиб британский миллионер и IT-предприниматель Майк Линч, подала в суд на его вдову, утверждая, что из-за обвинений в крушении рухнули ее продажи, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на судебные документы.

"Производитель потерпевшей крушение суперъяхты Bayesian Майка Линча подал в суд на его вдову, требуя 400 миллионов фунтов стерлингов (около 538 миллионов долларов - ред.), утверждая, что его продажи резко упали после трагедии", - говорится в статье.

Как уточняет издание, компания Italian Sea Group подала иск на сумму 456 миллионов евро (529 миллионов долларов), утверждая, что в крушении судна был виноват экипаж и владевшая затонувшей яхтой компания Revtom. По утверждению компании, она потеряла сотни миллионов евро из-за обвинений в случившемся. В иске говорится, что экипаж совершил серию серьезных ошибок, из-за которых Bayesian не смогла выровняться на сильном ветре и что компания Revtom несет ответственность за действия экипажа. Владелицей компании Revtom является вдова Линча Анджела Бакарес Линч, которая выжила при крушении.

В иске утверждается, что Bayesian была "непотопляемой", но экипаж яхты не закрыл люки, не прислушался к предупреждениям о плохой погоде и не опустил киль, что привело к опрокидыванию судна. В материале газеты отмечается, что это противоречит отчету британского управления по расследованию морских аварий, которое установило, что яхта обладала рядом уязвимостей, о которых экипаж не знал.

Telegraph со ссылкой на Italian Sea Group пишет, что она понесла "разорительные" убытки, стоимость ее акций упала, а продажи принадлежащей ей верфи Perini Navi, построившей яхту Линча, упали практически до нуля.