Построившая яхту Bayesian компания подала в суд на вдову Линча, пишут СМИ
15:00 22.01.2026
Построившая яхту Bayesian компания подала в суд на вдову Линча, пишут СМИ
в мире
сицилия
великобритания
в мире, сицилия, великобритания
В мире, Сицилия, Великобритания
Построившая яхту Bayesian компания подала в суд на вдову Линча, пишут СМИ

Daily Telegraph: Italian Sea Group подала в суд на вдову миллионера Линча

© AP Photo / Salvatore CavalliПоиск тел жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Поиск тел жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Поиск тел жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Компания Italian Sea Group, построившая яхту Bayesian, на которой погиб британский миллионер и IT-предприниматель Майк Линч, подала в суд на его вдову, утверждая, что из-за обвинений в крушении рухнули ее продажи, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на судебные документы.
"Производитель потерпевшей крушение суперъяхты Bayesian Майка Линча подал в суд на его вдову, требуя 400 миллионов фунтов стерлингов (около 538 миллионов долларов - ред.), утверждая, что его продажи резко упали после трагедии", - говорится в статье.
Операция по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Связи с разведкой и смерть коллеги. Тайна гибели "британского Билла Гейтса"
25 августа 2024, 08:00
Как уточняет издание, компания Italian Sea Group подала иск на сумму 456 миллионов евро (529 миллионов долларов), утверждая, что в крушении судна был виноват экипаж и владевшая затонувшей яхтой компания Revtom. По утверждению компании, она потеряла сотни миллионов евро из-за обвинений в случившемся. В иске говорится, что экипаж совершил серию серьезных ошибок, из-за которых Bayesian не смогла выровняться на сильном ветре и что компания Revtom несет ответственность за действия экипажа. Владелицей компании Revtom является вдова Линча Анджела Бакарес Линч, которая выжила при крушении.
В иске утверждается, что Bayesian была "непотопляемой", но экипаж яхты не закрыл люки, не прислушался к предупреждениям о плохой погоде и не опустил киль, что привело к опрокидыванию судна. В материале газеты отмечается, что это противоречит отчету британского управления по расследованию морских аварий, которое установило, что яхта обладала рядом уязвимостей, о которых экипаж не знал.
Telegraph со ссылкой на Italian Sea Group пишет, что она понесла "разорительные" убытки, стоимость ее акций упала, а продажи принадлежащей ей верфи Perini Navi, построившей яхту Линча, упали практически до нуля.
Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром 19 августа 2024 года. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании.
Джонатан Блумер - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Крупный банкир оказался среди пропавших после крушения яхты у Сицилии
20 августа 2024, 08:47
 
В миреСицилияВеликобритания
 
 
