"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
 
22:52 22.01.2026 (обновлено: 06:30 23.01.2026)
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
Английский футбольный клуб "Астон Вилла" на выезде обыграл турецкий "Фенербахче" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт, астон вилла, фенербахче, лига европы уефа
Футбол, Спорт, Астон Вилла, Фенербахче, Лига Европы УЕФА
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" на выезде обыграл турецкий "Фенербахче" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Голом отметился Джейдон Санчо (25-я минута).
Лига Европы УЕФА
22 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
Фенербахче
0 : 1
Астон Вилла
25‎’‎ • Джейдон Санчо
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Астон Вилла" выиграла четвертый матч подряд в Лиге Европы и идет на втором месте в турнирной таблице основного этапа, набрав 18 очков. Английский клуб после победы обеспечил себе попадание в топ-8 таблицы и выход в 1/8 финала турнира. "Фенербахче" с 11 очками располагается на 16-й строчке и находится в зоне попадания в раунд плей-офф за место в 1/8 финала Лиги Европы.
В восьмом, заключительном туре основного этапа турнира "Фенербахче" 29 января на выезде сыграет против румынского клуба ФКСБ, "Астон Вилла" в этот же день примет австрийский "Зальцбург".

Результаты остальных матчей дня:

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ПАОК с Оздоевым вышел в плей-офф Лиги Европы
Футбол
 
