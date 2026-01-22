https://ria.ru/20260122/le-2069711582.html
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
Английский футбольный клуб "Астон Вилла" на выезде обыграл турецкий "Фенербахче" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-22T22:52:00+03:00
2026-01-22T22:52:00+03:00
2026-01-23T06:30:00+03:00
футбол
спорт
астон вилла
фенербахче
лига европы уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969394569_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_961a2a6cfef469f5a30e78ed0206e50c.jpg
https://ria.ru/20260122/futbol-2069710655.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969394569_301:0:1454:865_1920x0_80_0_0_70809bac5b0b381b08208dc4e05290a9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, астон вилла, фенербахче, лига европы уефа
Футбол, Спорт, Астон Вилла, Фенербахче, Лига Европы УЕФА
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
"Астон Вилла" обыграла "Фенербахче" и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы