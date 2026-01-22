Рейтинг@Mail.ru
В Курском приграничье нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших
07:19 22.01.2026 (обновлено: 07:27 22.01.2026)
В Курском приграничье нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи без вести пропавших в курском приграничье были найдены, 452 человека продолжают оставаться в розыске, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен напомнила, что ее аппаратом совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном был сформирован реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь с момента вторжения ВСУ в Курскую область.
"В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2 173 лица, из которых 1 378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло. Кроме того, с 6 августа 2024 года было найдено 524 тел погибших в местах их массового захоронения", - сказала Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий
Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
 
 
