В Курском приграничье нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших
Почти 1,4 тысячи без вести пропавших в курском приграничье были найдены, 452 человека продолжают оставаться в розыске, заявила уполномоченный по правам человека РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T07:19:00+03:00
В Курском приграничье нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших
