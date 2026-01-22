https://ria.ru/20260122/kurator-2069512321.html
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора - РИА Новости, 22.01.2026
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора
Шпион, задержанный в Москве, назвал имя сотрудника спецлужб Молдавии, которому он передавал информацию о российской оппозиции. РИА Новости, 22.01.2026
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора
Куратором задержанного в Москве агента молдавских спецслужб был Петрашку