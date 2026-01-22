Рейтинг@Mail.ru
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора - РИА Новости, 22.01.2026
10:58 22.01.2026
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора - РИА Новости, 22.01.2026
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора
Шпион, задержанный в Москве, назвал имя сотрудника спецлужб Молдавии, которому он передавал информацию о российской оппозиции. РИА Новости, 22.01.2026
москва, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Москва, Молдавия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный агент молдавских спецслужб назвал имя куратора

Куратором задержанного в Москве агента молдавских спецслужб был Петрашку

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Шпион, задержанный в Москве, назвал имя сотрудника спецлужб Молдавии, которому он передавал информацию о российской оппозиции.
Им оказался Михаил Петрашку.
Ранее силовики сообщили, что в Москве задержан агент молдавских спецслужб, возбуждено уголовное дело, обвиняемый дает признательные показания.
Как следует из записи, задержанный в Москве агент молдавских спецслужб признался, что давал согласие на сотрудничество и вербовку.
"Наше сотрудничество с господином Петрашку носило интервальный характер. Примерно раз в полтора-два месяца у нас были встречи и общение, и ответы на различного рода вопросы", - сказал задержанный на видео ФСБ.
Признание арестованных агентов молдавских спецслужб - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ФСБ: задержанные в Москве агенты работали на Молдавию из-за и денег
25 июня 2025, 09:39
 
МоскваМолдавияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
