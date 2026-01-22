Рейтинг@Mail.ru
10:10 22.01.2026 (обновлено: 10:34 22.01.2026)
Троих пострадавших при атаке ВСУ на Кубани готовят к эвакуации в Краснодар
вооруженные силы украины, темрюк, происшествия, краснодар, краснодарский край
Вооруженные силы Украины, Темрюк, Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Троих пострадавших в результате удара ВСУ по территории портового терминала в поселке Волна на Кубани готовят к эвакуации из больницы Темрюка в Краснодар, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко.
Как сообщал оперштаб города, в ночь на четверг в порту Темрюка в результате атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров.
"О пострадавших на территории портового терминала в поселке Волна. В Темрюкскую ЦРБ направлена бригада санавиации ККБ №1, которая продолжает работу на месте. Три человека готовят к эвакуации в ККБ №1 в течение дня", - написал Руденко в своем Telegram-канале.
Вице-губернатор Кубани также сообщил, что всего при атаке пострадали 11 человек, из них трое погибли.
Руденко добавил, что на месте ЧС работало 12 бригад скорой медицинской помощи.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ
Вчера, 08:11
 
Вооруженные силы УкраиныТемрюкПроисшествияКраснодарКраснодарский край
 
 
