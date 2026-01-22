Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали министра транспорта региона
10:00 22.01.2026 (обновлено: 10:31 22.01.2026)
На Кубани задержали министра транспорта региона
На Кубани задержали министра транспорта региона
На Кубани задержали министра транспорта региона

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяМинистр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, у которого накануне прошли обыски, мероприятия связаны с госконтрактами на обслуживание дорог, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Задержан министр транспорта и дорожного хозяйства региона Переверзев", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что задержание связано с госконтрактами на обслуживание дорог.
В среду в правоохранительных органах агентству сообщили, что у министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева прошли обыски в связи с контрактами на обслуживание дорог. Также, по словам правоохранителей, задержаны два его заместителя по подозрению в хищении средств по госконтрактам.
Алексей Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители - Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Кубани задержали двух замминистра транспорта по подозрению в хищении
ПроисшествияКраснодарский крайАлексей ПереверзевСочиАнатолий ВороновскийГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
