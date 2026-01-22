На Кубани задержали министра транспорта региона

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, у которого накануне прошли обыски, мероприятия связаны с госконтрактами на обслуживание дорог, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Задержан министр транспорта и дорожного хозяйства региона Переверзев", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что задержание связано с госконтрактами на обслуживание дорог.
В среду в правоохранительных органах агентству сообщили, что у министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева прошли обыски в связи с контрактами на обслуживание дорог. Также, по словам правоохранителей, задержаны два его заместителя по подозрению в хищении средств по госконтрактам.
Алексей Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители - Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.