Глава МВД России встретился в Гаване с Раулем Кастро

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился в Гаване с кубинским военачальником Раулем Модесто Кастро Русом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился в Гаване с выдающимся кубинским политиком и военачальником Раулем Модесто Кастро Русом", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что Колокольцев назвал атаку США на Венесуэлу в ночь на 3 января 2026 года вооруженной агрессией и выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников МВД и Революционных вооруженных сил Кубы.
Кроме того, как добавила Волк, министр высоко оценил неоднократные публичные заявления высшего кубинского руководства в поддержку действий России на международной арене. Кроме того, глава МВД РФ сделал акцент на том, что Россия будет и впредь выражать солидарность с Гаваной по всем важным политическим вопросам и продолжит поддерживать Кубу.
"В завершение встречи Владимир Колокольцев поблагодарил Рауля Кастро за теплый прием и выразил мнение, что богатый опыт конструктивного сотрудничества в различных областях будет служить интересам наших государств, делу построения справедливого миропорядка", - заключила официальный представитель МВД РФ.
