Глава МВД России встретился в Гаване с Раулем Кастро - РИА Новости, 22.01.2026
09:22 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/kuba-2069489592.html
Глава МВД России встретился в Гаване с Раулем Кастро
Глава МВД России встретился в Гаване с Раулем Кастро - РИА Новости, 22.01.2026
Глава МВД России встретился в Гаване с Раулем Кастро
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился в Гаване с кубинским военачальником Раулем Модесто Кастро Русом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:22:00+03:00
2026-01-22T09:22:00+03:00
в мире
россия
гавана
куба
владимир колокольцев
ирина волк
рауль кастро
россия
гавана
куба
в мире, россия, гавана, куба, владимир колокольцев, ирина волк, рауль кастро
В мире, Россия, Гавана, Куба, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Рауль Кастро
Глава МВД России встретился в Гаване с Раулем Кастро

Колокольцев в Гаване провел встречу с кубинским военачальником Раулем Кастро

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился в Гаване с кубинским военачальником Раулем Модесто Кастро Русом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился в Гаване с выдающимся кубинским политиком и военачальником Раулем Модесто Кастро Русом", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что Колокольцев назвал атаку США на Венесуэлу в ночь на 3 января 2026 года вооруженной агрессией и выразил соболезнования родным и близким погибших сотрудников МВД и Революционных вооруженных сил Кубы.
Кроме того, как добавила Волк, министр высоко оценил неоднократные публичные заявления высшего кубинского руководства в поддержку действий России на международной арене. Кроме того, глава МВД РФ сделал акцент на том, что Россия будет и впредь выражать солидарность с Гаваной по всем важным политическим вопросам и продолжит поддерживать Кубу.
"В завершение встречи Владимир Колокольцев поблагодарил Рауля Кастро за теплый прием и выразил мнение, что богатый опыт конструктивного сотрудничества в различных областях будет служить интересам наших государств, делу построения справедливого миропорядка", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Путин отметил прочные и дружественные отношения России и Кубы
15 января, 16:51
В миреРоссияГаванаКубаВладимир КолокольцевИрина ВолкРауль Кастро
 
 
