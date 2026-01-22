https://ria.ru/20260122/krym-2069605467.html
В Крыму объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
