В Крыму заявили, что Европа не способна договориться о мире Украине - РИА Новости, 22.01.2026
10:53 22.01.2026
В Крыму заявили, что Европа не способна договориться о мире Украине
Западноевропейские страны не в состоянии договориться об урегулировании конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
украина
сша
европа
владимир константинов
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
украина
сша
европа
в мире, украина, сша, европа, владимир константинов, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Константинов, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Западноевропейские страны не в состоянии договориться об урегулировании конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО и Европа должны работать по Украине, а не Вашингтон, ведь его страну отделяет океан от конфликта.
"Они (западноевропейские страны – ред.) не в состоянии договориться о мире с Россией, да и вообще ни о чем. Поубивали уйму людей на территории Украины, за это надо и придется им отвечать", - сказал Константинов.
По его словам, пока ситуация с Украиной остается не разрешенной, расслабляться и рассчитывать, что Запад прекратит помощь украинским войскам, не стоит.
"Пока нашим врагам кажется, что на Украине всё стабильно, что они всё контролируют, даже с учётом постоянного отползания ВСУ и коммунального коллапса. Зеленский убеждает, что они держатся, даже без света, воды и канализации. Его жена рассказывает, что Украина ради евроинтеграции готова терпеть всё это. Вот пусть и терпит", - сказал глава парламента.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
