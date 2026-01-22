https://ria.ru/20260122/krym-2069510386.html
В Крыму заявили, что Европа не способна договориться о мире Украине
В Крыму заявили, что Европа не способна договориться о мире Украине - РИА Новости, 22.01.2026
В Крыму заявили, что Европа не способна договориться о мире Украине
Западноевропейские страны не в состоянии договориться об урегулировании конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
украина
сша
европа
владимир константинов
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
украина
сша
европа
В Крыму заявили, что Европа не способна договориться о мире Украине
Константинов: Европа не способна договориться о мире Украине