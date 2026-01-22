Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, на что должен пойти российский взнос в Совет мира - РИА Новости, 22.01.2026
11:55 22.01.2026
В Кремле рассказали, на что должен пойти российский взнос в Совет мира
В Кремле рассказали, на что должен пойти российский взнос в Совет мира - РИА Новости, 22.01.2026
В Кремле рассказали, на что должен пойти российский взнос в Совет мира
Взнос России в "Совет мира" по Газе в размере 1 миллиарда долларов должен пойти на восстановление Палестины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, россия, палестина, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Палестина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали, на что должен пойти российский взнос в Совет мира

Песков: взнос России в Совет мира должен пойти на восстановление Палестины

© РИА Новости / Станислав Красильников
Кремль в Москве
Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Кремль в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Взнос России в "Совет мира" по Газе в размере 1 миллиарда долларов должен пойти на восстановление Палестины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду на совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных еще при прежней американской администрации активов.
"Как вчера сказал президент Путин, этот миллиард через "Совет мира" должен пойти на гуманитарные цели для Палестины, для восстановления Палестины", - сказал Песков.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Президент Польши объяснил Трампу, почему не может вступить в Совет мира
Вчера, 02:06
 
В миреРоссияПалестинаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
