В Кремле ответили на заявления министра обороны Украины об убийстве россиян

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на заявления нового министра обороны Украины Михаила Федорова о стратегической цели ВСУ убивать 50 тысяч россиян в месяц, но в нем нет ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.