В Кремле ответили на заявления министра обороны Украины об убийстве россиян - РИА Новости, 22.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 22.01.2026 (обновлено: 12:47 22.01.2026)
В Кремле ответили на заявления министра обороны Украины об убийстве россиян
В Кремле ответили на заявления министра обороны Украины об убийстве россиян
В Кремле ответили на заявления министра обороны Украины об убийстве россиян

Михаил Федоров
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Михаил Федоров. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на заявления нового министра обороны Украины Михаила Федорова о стратегической цели ВСУ убивать 50 тысяч россиян в месяц, но в нем нет ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили. Собственно, ничего нового здесь не содержится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление Федорова.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
"Они проиграют". В США раскрыли резкие изменения в зоне СВО
Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМихаил ФедоровДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
