Кремль оставил без комментариев стадию переговоров с США

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США, тем более в преддверии приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.