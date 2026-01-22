Рейтинг@Mail.ru
Кремль оставил без комментариев стадию переговоров с США
11:38 22.01.2026 (обновлено: 11:48 22.01.2026)
Кремль оставил без комментариев стадию переговоров с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США, тем более в преддверии приезда спецпосланника... РИА Новости, 22.01.2026
сша
россия
украина
стив уиткофф
дмитрий песков
владимир путин
США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль оставил без комментариев стадию переговоров с США

Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США, тем более в преддверии приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в Давосе спецпосланник президента Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному решаемому вопросу.
"Мы не хотели бы давать какие-то комментарии на счет стадии, на которой находятся переговоры, тем более, собственно, в преддверии приезда Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли переговоры России и США по урегулированию вопроса по Украине находятся на завершающей стадии.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Уиткофф высказался о перспективах завершения конфликта на Украине
Вчера, 10:26
 
