Кремль оставил без комментариев стадию переговоров с США
Кремль оставил без комментариев стадию переговоров с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США, тем более в преддверии приезда спецпосланника... РИА Новости, 22.01.2026
В Кремле оставили без комментариев стадию переговоров перед встречей с Уиткоффом