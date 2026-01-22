https://ria.ru/20260122/kpp-2069582449.html
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют на следующей неделе
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют на следующей неделе
Глава комитета по управлению сектором Газа Али Шаас заявил, что КПП "Рафах" на границе палестинского анклава и Египта будет открыт на следующей неделе. РИА Новости, 22.01.2026
