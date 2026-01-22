Рейтинг@Mail.ru
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют на следующей неделе
14:25 22.01.2026
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют на следующей неделе
Глава комитета по управлению сектором Газа Али Шаас заявил, что КПП "Рафах" на границе палестинского анклава и Египта будет открыт на следующей неделе.
в мире
египет
сектор газа
кпп "рафах"
египет
сектор газа
в мире, египет, сектор газа, кпп "рафах"
В мире, Египет, Сектор Газа, КПП "Рафах"
© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
КАИР, 22 янв - РИА Новости. Глава комитета по управлению сектором Газа Али Шаас заявил, что КПП "Рафах" на границе палестинского анклава и Египта будет открыт на следующей неделе.
"Я рад сообщить, что КПП "Рафах" будет открыт на следующей неделе… Он представляет для жителей сектора Газа жизненно важную основу", - сказал он после подписания устава "Совета мира", выступая в режиме видеоконференции.
Анджелина Джоли во время посещения контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"
2 января, 16:54
 
