СМИ: мужчина отсудил деньги за увольнение из-за смерти кота, но умер сам

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Финляндии автомеханик был уволен из-за больничного, который он взял из-за смерти кота, после чего подал иск в суд, но умер сам, пишет В Финляндии автомеханик был уволен из-за больничного, который он взял из-за смерти кота, после чего подал иск в суд, но умер сам, пишет Bild

"Как сообщают несколько финских СМИ, кот мужчины серьезно заболел, животное пришлось усыпить. Автомеханик <…> был настолько потрясен смертью питомца, что решил взять больничный. Он предоставил работодателю справку от врача, но тот отказался ее принять. По данным газет, начальник поставил ему ультиматум: либо вернуться на работу, либо увольняться", — говорится в публикации.

Работник подчинился, однако в итоге все равно потерял работу из-за конфликта с работодателем.

После этого мужчина подал иск к компании в суд, который встал на его сторону. Ответчика обязали выплатить более 40 000 евро компенсации.