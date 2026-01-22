https://ria.ru/20260122/kot-2069703391.html
СМИ: мужчина отсудил деньги за увольнение из-за смерти кота, но умер сам
В Финляндии автомеханик был уволен из-за больничного, который он взял из-за смерти кота, после чего подал иск в суд, но умер сам, пишет Bild. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
В Финляндии автомеханик был уволен из-за больничного, который он взял из-за смерти кота, после чего подал иск в суд, но умер сам, пишет Bild
.
"Как сообщают несколько финских СМИ, кот мужчины серьезно заболел, животное пришлось усыпить. Автомеханик <…> был настолько потрясен смертью питомца, что решил взять больничный. Он предоставил работодателю справку от врача, но тот отказался ее принять. По данным газет, начальник поставил ему ультиматум: либо вернуться на работу, либо увольняться", — говорится в публикации.
Работник подчинился, однако в итоге все равно потерял работу из-за конфликта с работодателем.
После этого мужчина подал иск к компании в суд, который встал на его сторону. Ответчика обязали выплатить более 40 000 евро компенсации.
К сожалению, финн не дожил до решения суда. Из-за смерти истца компенсацию решили включить в состав его наследства.