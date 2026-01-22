Уиткофф прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кортеж со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прибыл в Кремль.
Сегодня ожидаются переговоры президента Владимира Путина с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как ранее передавало Bloomberg, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
Кортеж специального посланника президента США Стивена Уиткоффа въезжает на территорию Московского Кремля.
По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, все свелось к решению одного вопроса.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
