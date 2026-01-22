Рейтинг@Mail.ru
22:48 22.01.2026 (обновлено: 22:54 22.01.2026)
Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2
москва
стив уиткофф
россия
джаред кушнер
москва, стив уиткофф, россия, джаред кушнер
Москва, Стив Уиткофф, Россия, Джаред Кушнер
Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2

Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2 в сторону Москвы

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом выехал из правительственного аэропорта "Внуково-2" в сторону Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет, на котором, предположительно, прибыл Уиткофф, ранее приземлился во "Внуково-2".
Кортеж выехал из аэропорта в 22.46 по московскому времени.
В четверг в столице ожидаются переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа. Его визит станет седьмым по счету.
В среду Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву, где планируют встретиться с Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что эта встреча есть в графике президента.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Вэнс назвал украинское урегулирование сложной задачей для администрации США
МоскваСтив УиткоффРоссияДжаред Кушнер
 
 
