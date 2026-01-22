https://ria.ru/20260122/kortezh-2069710880.html
Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2
Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2 - РИА Новости, 22.01.2026
Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2
Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом выехал из правительственного аэропорта "Внуково-2" в сторону Москвы, передает... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:48:00+03:00
2026-01-22T22:48:00+03:00
2026-01-22T22:54:00+03:00
москва
стив уиткофф
россия
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_bfce35a7ad75b9f91af4af174eca1d7a.jpg
https://ria.ru/20260122/vens-2069664178.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_561d7f6cbe8f5de8273bdb80141fa657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, стив уиткофф, россия, джаред кушнер
Москва, Стив Уиткофф, Россия, Джаред Кушнер
Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2
Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2 в сторону Москвы