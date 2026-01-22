Рейтинг@Mail.ru
Кортеж въехал на территорию Внуково-2, куда прилетят Уиткофф и Кушнер - РИА Новости, 22.01.2026
21:52 22.01.2026
Кортеж въехал на территорию Внуково-2, куда прилетят Уиткофф и Кушнер
Кортеж въехал на территорию Внуково-2, куда прилетят Уиткофф и Кушнер
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кортеж автомобилей с "Аурусом" въехал на территорию московского аэропорта "Внуково-2", куда прилетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщается в эфире телеканала "Россия-1".
В эфире показали кадры, как кортеж автомобилей со спецсигналами вместе с "Аурусом" черного цвета въезжает на территорию аэропорта.
В прошлый приезд Уиткофф передвигался по Москве на "Аурусе".
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России
