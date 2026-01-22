Рейтинг@Mail.ru
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане - РИА Новости, 22.01.2026
13:44 22.01.2026 (обновлено: 15:43 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/korrespondent-2069566841.html
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане - РИА Новости, 22.01.2026
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане
Корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:44:00+03:00
2026-01-22T15:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069567726_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_29965ea3918cda6906cb77388ad702b9.jpg
https://ria.ru/20260121/livan-2069427135.html
в мире, маргарита симоньян, sputnik arabic, обострение палестино-израильского конфликта, ливан
В мире, Маргарита Симоньян, Sputnik Arabic, Обострение палестино-израильского конфликта, Ливан
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане

Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане, но не пострадал

© Маргарита Симоньян/TelegramКорреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане
Корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Маргарита Симоньян/Telegram
Корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Корреспондент нашего @Sputnik_Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане", — написала она в Telegram.
По словам Симоньян, повреждена только его машина.
Израильская авиация нанесла массированный удар по жилому зданию в населенном пункте Канарит на юге Ливана. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пять журналистов пострадали при авиаударах Израиля по югу Ливана
21 января, 21:18
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
