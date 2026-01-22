https://ria.ru/20260122/korrespondent-2069566841.html
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане - РИА Новости, 22.01.2026
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане
Корреспондент Sputnik Arabic Абделькадер аль-Бай попал под обстрел в Ливане, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:44:00+03:00
2026-01-22T13:44:00+03:00
2026-01-22T15:43:00+03:00
в мире
маргарита симоньян
sputnik arabic
обострение палестино-израильского конфликта
ливан
ливан
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане
Корреспондент Sputnik Arabic попал под обстрел в Ливане, но не пострадал