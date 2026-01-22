Королев: в Верхневолжье утвердили специальности проекта доступности СПО

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Молодые люди из Тверской области смогут получить порядка 40 востребованных профессий и специальностей благодаря проекту по расширению доступности СПО, их перечень утвердили в регионе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Заявление врио главы региона прозвучало в четверг на пленарном заседании Форума тверского студенчества.

Так, в регионе утвержден перечень востребованных профессий и специальностей, которые молодые люди смогут получить в колледжах региона. Проект действует в населенных пунктах региона с численностью населения до 100 тысяч человек. Это часть эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования.

"Теперь поступить в колледжи нашего региона станет проще. Тверская область вошла в число 12 регионов России, где для поступления достаточно сдать основной государственный экзамен по русскому языку и математике. В проекте участвует 29 колледжей, порядок распространяется на самые востребованные экономикой нашего региона 20 специальностей и 18 профессий", – отметил Королев, его слова приводит пресс-служба облправительства.

Девятиклассники, которые будут поступать в колледжи по этим направлениям, смогут сдавать в рамках государственной итоговой аттестации только два экзамена по обязательным предметам вместо четырех. Ребята, планирующие продолжать обучение в десятом классе или поступать в колледжи на специальности, не входящие в перечень, будут сдавать четыре экзамена.