Экс-полицейский обругал матом активиста в перерыве слушаний в конгрессе США

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Бывший офицер полиции Капитолия Майкл Фанон обругал матом консервативного активиста Ивана Райклина в перерыве слушаний в конгрессе с участием обвинявшего президента Дональда Трампа экс-спецпрокурора Джека Смита.

Смит расследовал дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. В четверг в конгрессе слушали показания бывшего прокурора.

В перерыве заседания Фанон и Райклин обменялись репликами, после чего бывший полицейский нецензурно выругался в адрес собеседника. Консервативный активист настаивал, что всегда вёл себя профессионально и призывал к спокойствию, бывший правоохранитель снова отвечал ему матом.

"Сделай что-нибудь", - сказал Фанон.

Райклин отметил, что не может позволить себе такого.