Экс-полицейский обругал матом активиста в перерыве слушаний в конгрессе США - РИА Новости, 22.01.2026
23:53 22.01.2026
Экс-полицейский обругал матом активиста в перерыве слушаний в конгрессе США
Экс-полицейский обругал матом активиста в перерыве слушаний в конгрессе США
Новости
в мире, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Дональд Трамп, Конгресс США
Экс-полицейский обругал матом активиста в перерыве слушаний в конгрессе США

Бывший полицейский обругал матом активиста в перерыве слушаний в конгрессе США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Бывший офицер полиции Капитолия Майкл Фанон обругал матом консервативного активиста Ивана Райклина в перерыве слушаний в конгрессе с участием обвинявшего президента Дональда Трампа экс-спецпрокурора Джека Смита.
Смит расследовал дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. Производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя. В январе РИА Новости стало известно, что Смит официально сложил свои полномочия, не дожидаясь инаугурации Трампа. В четверг в конгрессе слушали показания бывшего прокурора.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Экс-спецпрокурор США обвинил Трампа в угрозе смертью свидетелям
Вчера, 23:37
В перерыве заседания Фанон и Райклин обменялись репликами, после чего бывший полицейский нецензурно выругался в адрес собеседника. Консервативный активист настаивал, что всегда вёл себя профессионально и призывал к спокойствию, бывший правоохранитель снова отвечал ему матом.
"Сделай что-нибудь", - сказал Фанон.
Райклин отметил, что не может позволить себе такого.
Фанона уже выводила полиция Капитолия, когда он говорил оппоненту, что тот якобы угрожал его детям насилием, заявления также сопровождались бранью и обзывательствами.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Правоохранители в США боятся за жизнь из-за "левых" агитаторов, заявил Вэнс
Вчера, 23:22
 
