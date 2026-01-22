Журналист высмеял конфуз Зеленского на совещании с министрами

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский не учел, что компьютер не может работать при отключении света, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, критикуя недавние снимки главы киевского режима.
Ранее офис Зеленского опубликовал фотографии с совещания, которые были специально затемнены, чтобы создать эффект отключенного света и показать якобы единство главы киевского режима с украинским народом, столкнувшимся с дефицитом электроэнергии.
"Диктатор Зеленский выложил фото, где он во время "блэкаута" в Киеве проводит онлайн-совещание с кабинетом министров. То, как его компьютер бесперебойно работает, они, кажется, не учли, делая эту постановочную пропагандистскую сцену", — обрушился с критикой журналист.
Ранее эти снимки раскритиковали депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Ярослав Железняк. Они отметили, что стационарный компьютер работает только от электричества и добавили, что Зеленский на фото находился в футболке в якобы холодном здании.
В январе мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, глава населенного пункта назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
* внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России