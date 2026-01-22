В Коми арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов... и в отношении 37-летнего жителя Инты, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее республиканское следственное управление отмечало, что тело девочки было обнаружено в квартире того же подъезда, где живет и ее семья, и фигурант.