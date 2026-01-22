В Коми арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Житель города Инта в республике Коми, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, причиной которого стали плохие отношения с ее семьей, заключен под стражу, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее в четверг СУСК сообщало о предъявлении обвинения в убийстве 14-летней девочки жителю Инты. По данным следствия, 19 января в подъезде жилого дома по улице Бабушкина фигурант "на почве личных неприязненных отношений к семье девочки" дважды выстрелил из "огнестрельного механизма" в голову и грудь ребенка. После этого он перенес тело в нежилую квартиру на верхнем этаже и скрылся.
"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов... и в отношении 37-летнего жителя Инты, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее республиканское следственное управление отмечало, что тело девочки было обнаружено в квартире того же подъезда, где живет и ее семья, и фигурант.