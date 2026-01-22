Рейтинг@Mail.ru
Жителя Коми обвинили в убийстве девочки, с семьей которой он конфликтовал - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/komi-2069507727.html
Жителя Коми обвинили в убийстве девочки, с семьей которой он конфликтовал
Жителя Коми обвинили в убийстве девочки, с семьей которой он конфликтовал - РИА Новости, 22.01.2026
Жителя Коми обвинили в убийстве девочки, с семьей которой он конфликтовал
Жителю города Инта в республике Коми предъявлено обвинение в убийстве 14-летней девочки, причиной которого стали плохие отношения с ее семьей, сообщила... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:39:00+03:00
2026-01-22T10:39:00+03:00
происшествия
инта
республика коми
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251105/chelyabinsk-2052999604.html
инта
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, инта, республика коми, россия
Происшествия, Инта, Республика Коми, Россия
Жителя Коми обвинили в убийстве девочки, с семьей которой он конфликтовал

Жителя Коми обвинили в убийстве 14-летней девочки

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Жителю города Инта в республике Коми предъявлено обвинение в убийстве 14-летней девочки, причиной которого стали плохие отношения с ее семьей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Во вторник СУСК сообщало, что житель города Инта задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки, с семьей которой у него был затяжной конфликт. Тело девочки с телесными повреждениями было обнаружено в нежилой квартире подъезда, где живет и ее семья, и фигурант, уточняло ведомство.
"С 37-летним подозреваемым проведены следственные действия, по результатам которых ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. В отношении обвиняемого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 января в подъезде жилого дома по улице Бабушкина фигурант "на почве личных неприязненных отношений к семье девочки" дважды выстрелил из "огнестрельного механизма" в голову и грудь ребенка. После этого он перенес тело в нежилую квартиру на верхнем этаже и скрылся.
Женщина, обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, в Калининском районном суде города Челябинска - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери
5 ноября 2025, 16:37
 
ПроисшествияИнтаРеспублика КомиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала