Жителя Коми обвинили в убийстве девочки, с семьей которой он конфликтовал

"С 37-летним подозреваемым проведены следственные действия, по результатам которых ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. В отношении обвиняемого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 января в подъезде жилого дома по улице Бабушкина фигурант "на почве личных неприязненных отношений к семье девочки" дважды выстрелил из "огнестрельного механизма" в голову и грудь ребенка. После этого он перенес тело в нежилую квартиру на верхнем этаже и скрылся.