Жителя Коми обвинили в убийстве девочки, с семьей которой он конфликтовал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Жителю города Инта в республике Коми предъявлено обвинение в убийстве 14-летней девочки, причиной которого стали плохие отношения с ее семьей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Во вторник СУСК сообщало, что житель города Инта задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки, с семьей которой у него был затяжной конфликт. Тело девочки с телесными повреждениями было обнаружено в нежилой квартире подъезда, где живет и ее семья, и фигурант, уточняло ведомство.
"С 37-летним подозреваемым проведены следственные действия, по результатам которых ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. В отношении обвиняемого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 января в подъезде жилого дома по улице Бабушкина фигурант "на почве личных неприязненных отношений к семье девочки" дважды выстрелил из "огнестрельного механизма" в голову и грудь ребенка. После этого он перенес тело в нежилую квартиру на верхнем этаже и скрылся.
