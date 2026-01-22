Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила рост ВВП Китая в условиях торговой войны - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/kitay-2069524228.html
Эксперт объяснила рост ВВП Китая в условиях торговой войны
Эксперт объяснила рост ВВП Китая в условиях торговой войны - РИА Новости, 22.01.2026
Эксперт объяснила рост ВВП Китая в условиях торговой войны
Экономика Китая выросла на 5% по итогам 2025 года в условиях беспрецедентной торговой войны и внешнего давления, о причинах роста ВВП КНР рассказала РИА Новости РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:35:00+03:00
2026-01-22T11:35:00+03:00
экономика
китай
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004023971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c1f51bbae96badc8419523cd12ae79a.jpg
https://ria.ru/20260104/kitay-2066245522.html
https://ria.ru/20260111/eksport-2067194350.html
https://ria.ru/20260121/uran-2069426138.html
https://ria.ru/20260120/rossiya-2068902070.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004023971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12cdda4e6c9765776527c415e8440474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, в мире
Экономика, Китай, США, В мире
Эксперт объяснила рост ВВП Китая в условиях торговой войны

Экономист Лю Ин рассказала о причинах роста ВВП Китая в условиях торговой войны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Экономика Китая выросла на 5% по итогам 2025 года в условиях беспрецедентной торговой войны и внешнего давления, о причинах роста ВВП КНР рассказала РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
По итогам 2025 года ВВП КНР вырос на 5%, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные ранее на неделе данные государственного статистического бюро страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Китай грозит окончательно добить экономику Евросоюза
4 января, 08:00
Комментируя данные по ВВП, эксперт отметила, что в 2025 году Китай сумел обеспечить экономический рост в условиях сложного и жесткого внутреннего и международного давления, что само по себе "является победой".
"Сверхмасштабные и относительно быстрые темпы роста были достигнуты в условиях беспрецедентной торговой войны, что демонстрирует не только высокую устойчивость китайской экономики, но и знаменует собой существенную трансформацию модели развития от расширения масштаба к структурной модернизации", - сказала Лю Ин.
В 2025 году, подчеркивает эксперт, была изменена структура китайского экспорта, при этом чистый экспорт составил 32,7% экономического роста Китая. Несмотря на сокращение объемов торговли с США, экспорт Китая в более чем 90 стран показал рост.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В РАН спрогнозировали рекордный экспорт Китая по итогам 2025 года
11 января, 07:31
Кроме того, экспорт высокотехнологичной продукции из Китая вырос на 13,2% в 2025 году, в частности, экспорт специализированного оборудования, высокотехнологичных станков и промышленного оборудования увеличился на 20,6%, 21,5% и 48,7% соответственно. "Это демонстрирует, что, несмотря на тарифную войну США, экспорт Китая выдержал давление и сохранил ключевое положение в реструктуризации глобальных промышленных и логистических цепочек", - сказала эксперт.
Во-вторых, отметила Лю Ин, сейчас в Китае происходит смена движущей силы внутреннего спроса: потребление и сектор услуг становятся основными двигателями роста. По ее словам, Китай не только обладает преимуществом сверхбольшого рынка, но и его структура потребления постоянно совершенствуется.
"Автомобили на новых источниках энергии, "умные дома" и отечественные модные бренды становятся ключевыми факторами, стимулирующими внутренний спрос", - добавила она.
Объект по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
21 января, 21:10
Еще одной причиной, по словам эксперта, является ускорение технологической самодостаточности Китая. Лю Ин отметила, что на фоне продолжающихся ограничений США на экспорт ключевого оборудования, такого как высокотехнологичные микросхемы, интенсивность НИОКР в Китае продолжает расти.
"В 2025 году добавленная стоимость высокотехнологичного производства увеличилась на 9,5% в годовом исчислении, что значительно превышает средний темп роста крупных отраслей", - добавила она.
Эксперт также отметила, что в 2025 году в Китае были достигнуты прорывы в ряде областей, таких как высокотехнологичные микросхемы, промышленные станки и основное программное обеспечение.
"Темпы роста ВВП в 5% в 2025 году - это не просто цифры, а высококачественное прохождение рубежа, достигнутое китайской экономикой в условиях многочисленных вызовов, включая реструктуризацию глобальных цепочек поставок, усиление технологического разрыва и давление на внутренний спрос", - резюмировала эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Не получилось: Россия и Китай снова обманули надежды
20 января, 08:00
 
ЭкономикаКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала