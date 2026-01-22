Эксперт объяснила рост ВВП Китая в условиях торговой войны

ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Экономика Китая выросла на 5% по итогам 2025 года в условиях беспрецедентной торговой войны и внешнего давления, о причинах роста ВВП КНР рассказала РИА Новости научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Лю Ин.
По итогам 2025 года ВВП КНР вырос на 5%, достигнув 140,187 триллиона юаней (20,01 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные ранее на неделе данные государственного статистического бюро страны.
Комментируя данные по ВВП, эксперт отметила, что в 2025 году Китай сумел обеспечить экономический рост в условиях сложного и жесткого внутреннего и международного давления, что само по себе "является победой".
"Сверхмасштабные и относительно быстрые темпы роста были достигнуты в условиях беспрецедентной торговой войны, что демонстрирует не только высокую устойчивость китайской экономики, но и знаменует собой существенную трансформацию модели развития от расширения масштаба к структурной модернизации", - сказала Лю Ин.
В 2025 году, подчеркивает эксперт, была изменена структура китайского экспорта, при этом чистый экспорт составил 32,7% экономического роста Китая. Несмотря на сокращение объемов торговли с США, экспорт Китая в более чем 90 стран показал рост.
Кроме того, экспорт высокотехнологичной продукции из Китая вырос на 13,2% в 2025 году, в частности, экспорт специализированного оборудования, высокотехнологичных станков и промышленного оборудования увеличился на 20,6%, 21,5% и 48,7% соответственно. "Это демонстрирует, что, несмотря на тарифную войну США, экспорт Китая выдержал давление и сохранил ключевое положение в реструктуризации глобальных промышленных и логистических цепочек", - сказала эксперт.
Во-вторых, отметила Лю Ин, сейчас в Китае происходит смена движущей силы внутреннего спроса: потребление и сектор услуг становятся основными двигателями роста. По ее словам, Китай не только обладает преимуществом сверхбольшого рынка, но и его структура потребления постоянно совершенствуется.
"Автомобили на новых источниках энергии, "умные дома" и отечественные модные бренды становятся ключевыми факторами, стимулирующими внутренний спрос", - добавила она.
Еще одной причиной, по словам эксперта, является ускорение технологической самодостаточности Китая. Лю Ин отметила, что на фоне продолжающихся ограничений США на экспорт ключевого оборудования, такого как высокотехнологичные микросхемы, интенсивность НИОКР в Китае продолжает расти.
"В 2025 году добавленная стоимость высокотехнологичного производства увеличилась на 9,5% в годовом исчислении, что значительно превышает средний темп роста крупных отраслей", - добавила она.
Эксперт также отметила, что в 2025 году в Китае были достигнуты прорывы в ряде областей, таких как высокотехнологичные микросхемы, промышленные станки и основное программное обеспечение.
"Темпы роста ВВП в 5% в 2025 году - это не просто цифры, а высококачественное прохождение рубежа, достигнутое китайской экономикой в условиях многочисленных вызовов, включая реструктуризацию глобальных цепочек поставок, усиление технологического разрыва и давление на внутренний спрос", - резюмировала эксперт.
