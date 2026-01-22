Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Китая встретился с главами американских корпораций, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
01:38 22.01.2026 (обновлено: 02:18 22.01.2026)
Вице-премьер Китая встретился с главами американских корпораций, пишут СМИ
Вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с генеральными директорами ряда крупных...
в мире, китай, давос, тим кук, рэй далио, apple, fedex , mastercard, inc.
В мире, Китай, Давос, Тим Кук, Рэй Далио, Apple, FedEx , MasterCard, Inc.
Вице-премьер Китая встретился с главами американских корпораций, пишут СМИ

Bloomberg: вице-премьер Китая встретился с директорами американских корпораций

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с генеральными директорами ряда крупных американских корпораций, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
"В группу, с которой встретился главный торговый переговорщик Китая (Хэ Лифэн - ред.), входили Тим Кук из Apple, Джейми Даймон из JPMorgan Chase & Co., основатель Bridgewater Associates Рэй Далио, Радж Субраманьям из FedEx и Майкл Мибах из Mastercard", - говорится в публикации.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Зачем нам проблемы?" Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина
Вчера, 18:22
Отмечается, что Хэ Лифэн и упомянутые гендиректора поучаствовали в совместном обеде, организованном одним из представителей форума, а инициатива китайской стороны соответствует практике проведения лидерами Китая частных встреч с руководителями корпораций во время их визитов в Давос. При этом как присутствовавшие на обеде стороны, так и организаторы форума отказались обсуждать детали встречи.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Вице-президент США назвал Давос "львиным логовом"
Вчера, 22:50
 
В миреКитайДавосТим КукРэй ДалиоAppleFedExMasterCard, Inc.
 
 
