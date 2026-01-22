Рейтинг@Mail.ru
17:28 22.01.2026
Киев фактически лишился генерации энергии, заявил украинский эксперт
Киев фактически лишился генерации энергии, заявил украинский эксперт

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне, заявил в четверг директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Киеве фактически не осталось генерации внутри города. Она по факту уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Соответственно, Киев переведен на полное внешнее электроснабжение. Там тоже достаточно много повреждений", - приводит слова Харченко украинское издание "Телеграф".
Глава МВФ советует украинцам рычать по утрам - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам
20 января, 15:45
По его словам, энергетики пока не могут дать прогноз по срокам восстановления электроснабжения в украинской столице.
Ранее киевская администрация сообщала, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Издание "Страна.ua" 13 января сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
18 января, 19:05
 
Заголовок открываемого материала