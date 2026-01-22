https://ria.ru/20260122/kiev-2069579702.html
В Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.01.2026
