Наступает время, когда Киеву придется принимать решения, заявил Песков

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Киевский режим продолжает свою политику, но ему настает время принимать решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Режим продолжает свою политику, но настает время для режима принимать соответствующие решения и брать ответственность на себя", - сказал Песков журналистам.