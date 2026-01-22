Рейтинг@Mail.ru
11:36 22.01.2026 (обновлено: 11:54 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/kiev-2069524936.html
Наступает время, когда Киеву придется принимать решения, заявил Песков
Наступает время, когда Киеву придется принимать решения, заявил Песков
Киевский режим продолжает свою политику, но ему настает время принимать решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2026
киев, россия, в мире, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Киев, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Наступает время, когда Киеву придется принимать решения, заявил Песков

Песков: наступает время, когда Киеву придется принимать решения

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Киевский режим продолжает свою политику, но ему настает время принимать решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Режим продолжает свою политику, но настает время для режима принимать соответствующие решения и брать ответственность на себя", - сказал Песков журналистам.
