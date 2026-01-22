https://ria.ru/20260122/kiev-2069524936.html
Наступает время, когда Киеву придется принимать решения, заявил Песков
Наступает время, когда Киеву придется принимать решения, заявил Песков
Киевский режим продолжает свою политику, но ему настает время принимать решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2026
киев
россия
в мире
дмитрий песков
мирный план сша по украине
