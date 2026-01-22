МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Кафе массово закрываются в Киеве из-за энергетического кризиса, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местного ресторатора Анастасию Завадскую.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения.

"В Киеве массово закрываются кафе из-за блэкаута", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным Завадской, которые приводит издание, в Киеве только за один день закрылось пять заведений из-за отсутствия электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

"Персонал разболелся, температура 40, у многих воспаление легких. Работать некому и не для кого - люди не ходят по кафе, почти все сидят дома. Вчера моего сотрудника после работы забрало ТЦК (военкомат - ред.) на Печерске", - приводит издание слова Завадской.

Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.