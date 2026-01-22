Рейтинг@Mail.ru
Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий - РИА Новости, 22.01.2026
07:15 22.01.2026
Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий
Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий - РИА Новости, 22.01.2026
Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий
Киевская власть не хочет забирать граждан Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, они находятся в ПВР на территории... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T07:15:00+03:00
2026-01-22T07:15:00+03:00
украина
россия
курская область
татьяна москалькова
украина
россия
курская область
2026
украина, россия, курская область, татьяна москалькова
Украина, Россия, Курская область, Татьяна Москалькова
Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий

Москалькова: Киев не хочет забирать эвакуированных из зоны СВО украинцев

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Киевская власть не хочет забирать граждан Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, они находятся в ПВР на территории России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в настоящее время на территории РФ находятся 46 эвакуированных российскими военными из зоны боевых действий граждан Украины.
"Украинская власть не хочет их забирать, а ведь это граждане Украины... Нами подробно выяснены условия их содержания, состояние здоровья и обеспечение людей питанием. По прибытии они прошли медицинский осмотр, им были доставлены лекарства, исходя из медицинских показаний. В настоящее время они обеспечены всем необходимым, высказывают благодарность российской стороне за своё спасение", - сказала она журналистам.
Москалькова отметила, что 6 украинцев находятся в пункте временного размещения в Курской области, 20 человек – в Орловской области, 11 человек, которые были эвакуированы с территории Украины, в настоящее время находятся у своих родственников в Белгородской области.
Киев не сообщил, когда заберет жителей Сумской области, заявила Москалькова
УкраинаРоссияКурская областьТатьяна Москалькова
 
 
