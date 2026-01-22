Киев не хочет забирать украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Киевская власть не хочет забирать граждан Украины, которые были эвакуированы российскими военными из зоны боевых действий, они находятся в ПВР на территории России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в настоящее время на территории РФ находятся 46 эвакуированных российскими военными из зоны боевых действий граждан Украины.

"Украинская власть не хочет их забирать, а ведь это граждане Украины... Нами подробно выяснены условия их содержания, состояние здоровья и обеспечение людей питанием. По прибытии они прошли медицинский осмотр, им были доставлены лекарства, исходя из медицинских показаний. В настоящее время они обеспечены всем необходимым, высказывают благодарность российской стороне за своё спасение", - сказала она журналистам.