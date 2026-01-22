Компания FONBET вошла в топ-20 Рейтинга работодателей России от hh.ru

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Компания FONBET вошла в Рейтинг работодателей России по итогам 2025 года от сервиса hh.ru, она заняла 20 место в категории "Крупные компании", стало известно из исследования hh.ru.

Результаты были опубликованы в среду. В категории "Крупные компании" представлены работодатели с численностью сотрудников от 1001 до 5000 человек. В сравнении с 2024 годом букмекерская компания поднялась на 20 строчек.

"Наши команды создают значимые проекты и события, которые развивают спортивную индустрию в стране. В течение этого года мы осознанно опирались на это преимущество и усиливали акцент на спортивные особенности FONBET как работодателя. То, что компания третий год подряд представлена в рейтинге hh и удерживает конкурентные позиции, показывает: мы движемся в правильном направлении", – рассказала директор по персоналу и организационному развитию FONBET Анастасия Киреенко, ее слова приводит пресс-служба компании.

Рейтинг работодателей России публикуется ежегодно. При подготовке специалисты собирают данные о компаниях, анализируя HR-процессы, а также мнения сотрудников и соискателей. Благодаря этому работодатели могут видеть свое положение на рынке труда и постоянно улучшать рабочие условия. Первые три места в категории "Крупные компании" заняли "СберМаркетинг", игорная зона "Красная поляна" и Точка банк.