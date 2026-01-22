Рейтинг@Mail.ru
08:30 22.01.2026
Компания FONBET вошла в топ-20 Рейтинга работодателей России от hh.ru
Компания FONBET вошла в Рейтинг работодателей России по итогам 2025 года от сервиса hh.ru, она заняла 20 место в категории "Крупные компании"
россия, headhunter, работодатель, кадры, рынок труда, общество, работа
Россия, HeadHunter, работодатель, Кадры, Рынок труда, Общество, Работа

Компания FONBET вошла в топ-20 Рейтинга работодателей России от hh.ru

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Компания FONBET вошла в Рейтинг работодателей России по итогам 2025 года от сервиса hh.ru, она заняла 20 место в категории "Крупные компании", стало известно из исследования hh.ru.
Результаты были опубликованы в среду. В категории "Крупные компании" представлены работодатели с численностью сотрудников от 1001 до 5000 человек. В сравнении с 2024 годом букмекерская компания поднялась на 20 строчек.
"Наши команды создают значимые проекты и события, которые развивают спортивную индустрию в стране. В течение этого года мы осознанно опирались на это преимущество и усиливали акцент на спортивные особенности FONBET как работодателя. То, что компания третий год подряд представлена в рейтинге hh и удерживает конкурентные позиции, показывает: мы движемся в правильном направлении", – рассказала директор по персоналу и организационному развитию FONBET Анастасия Киреенко, ее слова приводит пресс-служба компании.
Рейтинг работодателей России публикуется ежегодно. При подготовке специалисты собирают данные о компаниях, анализируя HR-процессы, а также мнения сотрудников и соискателей. Благодаря этому работодатели могут видеть свое положение на рынке труда и постоянно улучшать рабочие условия. Первые три места в категории "Крупные компании" заняли "СберМаркетинг", игорная зона "Красная поляна" и Точка банк.
В компании рассказали о партнерской работе с российским спортом. Так, спонсорские контракты за 2025 год, направленные на поддержку и развитие отечественных лиг, команд, соревнований и спортсменов составили 9 миллиардов рублей. Целевые отчисления на развитие отечественного спорта за прошедший год превысили 14 миллиардов рублей. За 2025 год сумма инвестиций в соцсферу и благотворительность составила 1,6 миллиарда рублей.
Рейтинг работодателей hh.ru 2024 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Рейтинг работодателей России по итогам 2025 года
21 января, 18:13
 
РоссияHeadHunterработодательКадрыРынок трудаОбществоРабота
 
 
