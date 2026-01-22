У Хинштейна после ДТП выявили перелом бедренной кости

КУРСК, 22 янв — РИА Новости. У губернатора Курской области Александра Хинштейна диагностировали перелом бедренной кости после ДТП.
"Нахожусь в Курской областной клинической больнице <...>. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось. Перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь", — написал он в Telegram-канале.
Врачи рекомендовали исключить внешние контакты и не заниматься рабочими вопросами. Однако, по словам Хинштейна, он продолжит держать руку на пульсе.
Глава региона также выразил благодарность медикам, больнице, скорой помощи, которая оперативно доставила его в медучреждение, и Минздраву, добавив, что отказался уезжать на лечение в Москву.
Губернатор попал в аварию сегодня во время рабочего выезда в Конышевский район. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Хинштейн принес извинения жителям, с которыми не смог встретиться, и пообещал наверстать все в будущем.
