Хинштейн попал в ДТП, он в больнице
13:29 22.01.2026 (обновлено: 15:30 22.01.2026)
Хинштейн попал в ДТП, он в больнице
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район. РИА Новости, 22.01.2026
происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн. Архивное фото
КУРСК, 22 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район.
"Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину", — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас он находится в больнице, но все обошлось без серьезных последствий.
Губернатор добавил, что в аварии никто не пострадал, с другими машинами его автомобиль не столкнулся.
Хинштейн отметил, что планировал весь день работать в Конышевском районе, и принес извинения жителям, с которыми из-за ДТП не смог встретиться. Он также пообещал наверстать все в будущем.
В заключение он призвал жителей области соблюдать осторожность на дорогах.

Александр Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в начале декабря 2024 года, после отставки Алексея Смирнова. В сентябре в регионе прошли выборы, на которых Хинштейн победил, набрав 86,92 процента голосов. В должность он вступил 21 сентября.

 
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
 
 
