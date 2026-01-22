https://ria.ru/20260122/khinshteyn-2069560871.html
Хинштейн попал в ДТП, он в больнице
Хинштейн попал в ДТП, он в больнице - РИА Новости, 22.01.2026
Хинштейн попал в ДТП, он в больнице
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район. РИА Новости, 22.01.2026
КУРСК, 22 янв — РИА Новости.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил
, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район.
«
"Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину", — написал он в Telegram-канале.
По словам главы региона, сейчас он находится в больнице, но все обошлось без серьезных последствий.
Губернатор добавил, что в аварии никто не пострадал, с другими машинами его автомобиль не столкнулся.
Хинштейн отметил, что планировал весь день работать в Конышевском районе, и принес извинения жителям, с которыми из-за ДТП не смог встретиться. Он также пообещал наверстать все в будущем.
В заключение он призвал жителей области соблюдать осторожность на дорогах.
Александр Хинштейн стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в начале декабря 2024 года, после отставки Алексея Смирнова. В сентябре в регионе прошли выборы, на которых Хинштейн победил, набрав 86,92 процента голосов. В должность он вступил 21 сентября.