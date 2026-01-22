Хинштейн попал в ДТП, он в больнице

КУРСК, 22 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил , что попал в ДТП во время рабочего выезда в район.

« "Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину", — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, сейчас он находится в больнице, но все обошлось без серьезных последствий.

Губернатор добавил, что в аварии никто не пострадал, с другими машинами его автомобиль не столкнулся.

Хинштейн отметил, что планировал весь день работать в Конышевском районе, и принес извинения жителям, с которыми из-за ДТП не смог встретиться. Он также пообещал наверстать все в будущем.

В заключение он призвал жителей области соблюдать осторожность на дорогах.