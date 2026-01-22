Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/khegset-2069485480.html
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico - РИА Новости, 22.01.2026
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе в феврале, сообщает издание Politico со ссылкой на двух военных чиновников. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T08:46:00+03:00
2026-01-22T08:46:00+03:00
в мире
сша
брюссель
европа
пит хегсет
марко рубио
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_4d9c7fea796e0ec0981576259e3e2ee9.jpg
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
сша
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba9922ea9b95e37a44cb2af8c7d2a6f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, брюссель, европа, пит хегсет, марко рубио, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Брюссель, Европа, Пит Хегсет, Марко Рубио, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico

Politico: Хегсет пропустит встречу министров обороны НАТО в феврале

© AP Photo / Alex BrandonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе в феврале, сообщает издание Politico со ссылкой на двух военных чиновников.
«
"Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби поедет на встречу 12 февраля вместо Хегсета", - пишет издание.
Отмечается, что эта поездка будет частью турне Колби по Европе, которое также будет включать присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности. От США на конференции, как ожидается, также будет госсекретарь Марко Рубио.
Ранее британская газета i Paper сообщала, что чиновники НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может пригрозить прекращением помощи Украине, если Дания не уступит в вопросе Гренландии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
 
В миреСШАБрюссельЕвропаПит ХегсетМарко РубиоДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала