https://ria.ru/20260122/khegset-2069485480.html
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico - РИА Новости, 22.01.2026
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе в феврале, сообщает издание Politico со ссылкой на двух военных чиновников. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T08:46:00+03:00
2026-01-22T08:46:00+03:00
2026-01-22T08:46:00+03:00
в мире
сша
брюссель
европа
пит хегсет
марко рубио
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_4d9c7fea796e0ec0981576259e3e2ee9.jpg
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
сша
брюссель
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba9922ea9b95e37a44cb2af8c7d2a6f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, брюссель, европа, пит хегсет, марко рубио, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Брюссель, Европа, Пит Хегсет, Марко Рубио, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
Глава Пентагона пропустит встречу министров обороны НАТО, пишет Politico
Politico: Хегсет пропустит встречу министров обороны НАТО в феврале