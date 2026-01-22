СК расследовал дело инспектора из Канска, где мать убила детей

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.

Также выяснилось, что отец убитых троих систематически избивал ребенка четвертого выжившего семилетнего сына. Ребенок неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами. Позже выяснилось, что отец избивал двоих детей. В декабре суд признал мужчину виновным в истязании и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.