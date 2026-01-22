Рейтинг@Mail.ru
10:44 22.01.2026 (обновлено: 10:45 22.01.2026)
СК расследовал дело инспектора из Канска, где мать убила детей
СК расследовал дело инспектора из Канска, где мать убила детей
СК расследовал дело инспектора из Канска, где мать убила детей

СК расследовал дело инспектора из Канска, где родители истязали и убили детей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 янв – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела обвиняемой в халатности сотрудницы полиции из Канска, где мать, страдающая психическим заболеванием, жестоко расправилась со своими тремя детьми, а отец занимался рукоприкладством, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский". Она обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в Канске в октябре 2024 года школьным педагогом у 7-летнего ученика были выявлены телесные повреждения. В результате семья, в которой воспитывался мальчик, была поставлена на персональный учёт комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Инспектор в нарушение должностных инструкций не провела сбор характеризующих материалов, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Располагая сведениями о неоднократном применении к ребёнку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом уполномоченные органы, а ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением семьи по месту жительства.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.
Трагедия произошла в апреле 2025 года. Следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое убитых детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила ее в сервант. В октябре суд назначил женщине принудительное лечение.
Также выяснилось, что отец убитых троих систематически избивал ребенка четвертого выжившего семилетнего сына. Ребенок неоднократно появлялся в школе с гематомами и ссадинами. Позже выяснилось, что отец избивал двоих детей. В декабре суд признал мужчину виновным в истязании и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.
